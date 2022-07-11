財報季將展開 3大股指下跌

華爾街為本周稍後發布的大公司財報做準備，股市11日下跌。(路透)

美股11日下跌，華爾街為本周稍後發布的大公司財報做準備，這可能預示著通膨對企業的影響。

道瓊工業平均指數 下跌164.31點或0.52%，至3萬1173.84點。史坦普500指數下跌44.95點或1.15%，至3854.43點。那斯達克綜合指數下跌262.71點或2.26%，至1萬1372.60點。

Mariner Wealth Advisors策略師雷斯可(Tim Lesko)說，「這總是與財報有關。」「人們的預期已經持續一年，重點不在關於過去的業績，而是關於未來的經濟預期。業者的財報營收數字為何真的並不重要，而是它們如何談論對未來業務的期望。」

Cresset Capital創始合夥人阿布林(Jack Ablin)預計，業者將在應對物價上漲、成長放緩和聯準會(Fed)激進的情況下降低預測。

12日和13日，百事可樂和達美航空的財報將拉開本財報季帷幕，隨後是本周稍後銀行股摩根大通、摩根史坦利、富國銀行和花旗集團的財報。

賭場股票永利度假村和拉斯維加斯金沙集團領跌，由於中國新冠疫情 趨勢惡化，包括澳門賭場長達一周的關閉，各自下跌6.46%和6.23%。上海還發現了第一例BA.5子變種病毒。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道：「疫情利空不僅僅是中國現象，全球病例也在攀升，不過美國和歐盟的封鎖風險仍然極低。」

史指的消費性非必需品類股下跌近2.8%，而資訊科技類股下跌1.4%。亞馬遜和Alphabet各自下跌3.28%和3.08%。特斯拉下跌6.55%，而Netflix下跌5.15%。Nike、開拓重工和迪士尼都下跌超過 2%，拖累道指。

在馬斯克終止價值440億元的收購社交媒體交易後，推特下跌11.4%。這位億萬富翁對平台上的機器人和虛假帳戶的數量提出質疑，並表示推特並沒有真實地說明平台上的活動有多真實。然而，該公司表示，它向馬斯克提出評估索賠所需的訊息。

與此同時，2年期美國國債殖利率 徘徊在10年期國債殖利率之上，許多人將這種倒掛視為衰退指標。2年期殖利率11日為3.07%，而10年期殖利率為2.99%。

50 Park Investments創始人兼CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「我們正處於熊市中，而在熊市中，意外發生在下行而非上行。」「在我們看到下行通道的高低點前，趨勢仍在下降。」

投資人也在期待13日公布的6月消費者物價指數(CPI)。根據《道瓊》估計，預計包括食品和能源在內的總體通膨率將高於5月的8.6%，升至8.8%。