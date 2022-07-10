若美國經濟真的已陷入衰退 股市RBI指標勸：進場買

根據衰退買進指標（RBI），買股的好時機在經濟一開始明顯陷入衰退之際。(美聯社)

財經媒體Marketwatch的專欄作家Mark Hulbert撰文表示，美國經濟現在很可能已經滿足了衰退的技術性定義，進場買股的時機差不多到了。

Hulbert說，這可能不是大多數人的第一反應，但根據「衰退買進指標」（RBI），買股的好時機就在經濟一開始明顯陷入衰退之際。認知到經濟衰退通常是在不景氣開始的第七個月，因為衰退的定義是GDP連兩季萎縮，而經濟數據的收集和公布會有遲滯。美國經濟衰退持續期間的中位數大約是14個月，鑑於股市提前六到九個月折現未來價值，在新聞標題預示經濟陷入衰退的同時，股市很可能正在觸底。

衰退不見得從1月開始，但近幾周，有愈來愈多華爾街 分析師言之鑿鑿地表示，美國經濟已陷入衰退。Hulbert說，他們對市場的影響，與負責判定美國經濟衰退起止日期的半官方機構美國全國經濟研究所（NBER）所作聲明的效果可能相差無幾。NBER的判定通常要延遲相當長的一段時間。

RBI指標由在1970年代擔任過Institute for Econometric Research總裁的Norman Fosback創建。他在2008年5月8日編輯的投資 通訊Fosback's Fund Forecaster裡表示，RBI有「令人難以置信的準確度」。

Hulbert因此研究1870年以來NBER判定過的所有30次衰退，以便衡量RBI的表現。由於不曉得投資人何時確知衰退已開始，他假設NBER判定衰退起始的七個月後觸發RBI。結果發現，如果這個時候買股，不管是3個月、6個月或12個月，經通膨調整的史坦普500指數 報酬率全都高於歷來同期平均，分別可達逾4%、近6%和略高於15%。

RBI當然不是萬無一失。如果這次的經濟衰退持續期比平均期要長，該指標顯示買進訊號就會過早。例如金融危機時， RBI在2008年中觸發，比股市真正觸底早了九個月。

但RBI對的時候居多。如果等市場出現正面消息才進場，可能錯過大部分的反彈漲幅。Fosback在2008年說，「如果這是衰退……買！」