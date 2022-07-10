美股財報季開鑼 聚焦5點

美股財報季本周開鑼，分析師預估企業第2季獲利將趨緩，投資人將密切關注五個重要訊息。 （路透）

美股 財報季本周開鑼，分析師 預估企業第2季獲利將趨緩，投資人將密切關注五個重要訊息，包括通膨對獲利的衝擊、提及衰退的次數、中國防疫封控對供應鏈的影響、能源價格上漲的影響、以及美元匯率，以評估經濟是會陷入停滯性通膨、還是衰退，將決定股市是會反彈還是下探。

美股第2季財報季本周照例將由大型銀行股打頭陣，分別為14日摩根大通與摩根士丹利，15日花旗集團與富國銀行，18日為美國銀行與高盛集團，觀察重點在於公債殖利率上升對獲利的貢獻、銀行業需要增提多少準備金，以預防可能來臨的衰退。

市場預估標普500指數 成分企業上季獲利將比去年同期成長4.3%，為2020年第4季以來最低，但多數分析師都認為獲利預估過高，就算不低於預估，下半年仍將在劫難逃。富國銀行專家哈佛蘭預測，標普500指數企業第2季獲利平均將成長5.7%，但可能更低；若扣除能源部門（預估獲利成長200%），獲利可能反降2%。

市場對於企業利潤的預估也可能太高，標普500指數成分企業上季淨利率預估為12.4%，高於五年平均水準。

投資人將密切關注企業對於通膨衝擊需求、能否轉嫁成本的說法，還有主管對下半年經濟的展望，另外中國防疫封控措施對供應鏈的干擾是否將繼續減退、能源價格上漲的影響、匯兌因素的衝擊等，也牽動下半年的獲利前景。分析師預測，今年全球企業獲利將成長11%，但花旗專家布克南認為只有0~5%。

此外，美國13日將公布6月通膨率，將加劇美股本周的震盪幅度。

策略師已提出經濟的各種可能情境。瑞銀全球財富管理部門預估，經濟軟著陸機率最高，約50%，如此今年底標普500指數將為3900點，與目前差不多；衰退機率為30%，標普500可能跌到3300點；陷入停滯膨脹的機率則為20%。

富國銀行預估經濟將溫和衰退，今年底的標普500指數目標價也下修到3800-4000點；花旗預測「軟著陸」的機率為55%，溫和衰退與嚴重衰退的機率分別為40%及5%，預測年底價位為4,200點。

銀行股今年來已跌18%；若經濟溫和衰退，則銀行股可能已觸底；若是嚴重衰退，則可能進一步下跌。