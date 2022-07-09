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股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

編譯陳韻涵／綜合9日電
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)，料將引發曠日廢時的法律戰，衝擊推特股價及員工士氣。

華盛頓郵報報導，電動車特斯拉(Tesla)執行長馬斯克原有意以440億元收購推特，但要求推特提供假帳號相關內部資料，以致收購案陷入僵局，他指推特未提供相關數據，終致放棄收購。

馬斯克８日下午宣布中止收購推特，為數月來的公開爭議畫下句點，重挫推特股價與員工士氣，未來法律訴訟難免。

韋德布希證券公司(Wedbush)科技業資深股票研究分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，「對推特而言最慘的情況，就要發生了」，馬斯克決定中止收購推特，恐讓推特在其他投資人或潛在買主眼中變成「受損產品」。

推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%，韋德布希證券公司預測，推特股價11日開盤可能跌到25元到30元之間，比8日收盤價縮水逾30%。

推特董事會8日在記者會上揚言訴諸法律，要求馬斯克兌現私有化推特的說詞；推特董事會認為，馬斯克必須完成收購，除非業務發生重大變化，但法律專家表示，後者很難證明。

推特董事會相信，雙方會對簿公堂，但分析師警告，即便推特在爭取10億元分手費方面占上風，訟案也會帶來新挑戰；推特可能被迫公開關鍵業務指標，這可能讓華爾街質疑推特的整體健康狀況，推特2018年歷經重大財務重組後首次獲利。

哥倫比亞大學商學院教授唐娜·希切里奇(Donna Hitscherich)說，人們自然會好奇馬斯克為何失去興趣，「只是單純改變心意，還是真的有問題？」

部分推特員工在馬斯克揚言暫停收購數周後，已有心理準備他可能不買了；匿名推特員工說：「我們大多對被馬斯克收購失去信心。」

但當馬斯克真的宣布中止收購，也惹惱部分員工，有人說推特股價下跌會影響員工的薪酬；此外，自從馬斯克宣布收購推特以來，推特已暫停招聘並撤換高階主管。

另有員工表示，推特原本有著透明且開放交流的文化，許多資訊因收購案敏感而被封鎖，往後若還有訟案要打，緊張情況會更糟。

推特 馬斯克 股價

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