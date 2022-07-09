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比特幣一周來漲逾11% 邁向3月來最大單周漲幅

編譯洪啟原／綜合外電
比特幣8日站回2萬1000美元關卡，且一周來勁揚逾10%，有望寫下3月底以來最大周線漲幅。 路透
比特幣8日站回2萬1000美元關卡，且一周來勁揚逾10%，有望寫下3月底以來最大周線漲幅。 路透

比特幣8日收漲，9日雖見回軟，但仍守穩2萬1000美元關卡，且一周來勁揚逾11%，有望寫下3月底以來最大周線漲幅，主要受惠於全球市場風險胃納擴大。

根據彭博資訊的報價，比特幣8日盤中大漲近4%，突破2萬2000美元價位，稍後受美股下跌影響，漲幅收斂至1.09%，收報21,846.53美元；9日盤中跌0.6%，至2萬1712美元，一周來漲逾11%，收盤跌幅若未擴大，有望改寫3月27日當周以來最大漲幅紀錄。

標普500指數和道瓊工業指數8日各跌0.1%；那指小漲0.1%，一周以來大漲4.6%，連續五個交易日走高，為今年來最長連漲走勢。費半指數漲0.5%，台積電ADR漲1.1%，上周各漲6.5%和5.9%。

最新數據顯示，美國就業成長稍微降溫，但依然保持強勁的步調，卻也為聯準會（Fed）準備7月再度積極升息掃除障礙。美國公債殖利率在8日急升，且2年期公債殖利率為第四日高於10年期公債殖利率。

GOGO Protocol創辦人克魯格加寇說：「比特幣和許多其他資產很大程度受限於總經環境和Fed鷹派立場帶來的廣泛影響。現在有諸多不定性環伺，但我認為比特幣的表現已比許多其他資產更穩健。回顧這一波熊市，大家將會記得比特幣向全世界展現的真正實力。」

殖利率 比特幣 指數

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