就業數據優於預期 那指連升五日

投資人對強於預期的就業報告做出反應，那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲。美聯社

那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲，因為投資 人對強於預期的就業 報告做出反應，這可能會促使聯準會(Fed)繼續積極升息。

那指上漲13.96點或0.12%至1萬1635.31點。史坦普500指數下跌3.24點或0.08%至3899.38點。道瓊工業平均指數收低46.4點或0.15%至3萬1338.15點。

勞工統計局公布數據顯示，6月非農就業人數增加37.2萬人，優於《道瓊》估計的25萬人，延續就業成長強勁的一年。

本周三大股指均收高。BMO Wealth Management投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示，就業報告和近期大宗商品價格下跌讓美國經濟更有可能實現所謂的「軟著陸」，從而提振股市。

他說，「某些非常嚴重的經濟衰退擔憂可能已經退縮了一點。我認為本周股市開始接受這種可能性。」

以防禦性為主的醫療保健和消費性必需品股票表現優異。Centene Corp.上漲3.23%%，Moderna上漲2.22%。

能源類股也表現強勁，Devon Energy和Valero分別上漲1.55%和0.75%。

就業數據公布後，美國國債殖利率 大幅上漲，這可能限制了股市的漲幅。2年期國債殖利率高於10年期國債殖利率，這種輪線倒掛被許多人視為衰退指標。

雖然就業報告對美國來說是一個正面的訊號，但許多投資人認為，這將使Fed能在未來幾個月內透過升息來積極對抗通膨。

道富銀行全球顧問投資策略師亞榮(Michael Arone)說，「這份報告是利多，對今天的市場來說是個利空，你再也找不到比這份就業報告更好的東西，比如全面上揚、低失業率，數字高於預期。」「工資在增加，但速度較慢。這是一件好事，但市場似乎不太在乎，因為最終得出的結論是Fed將升息75個基點。」

商品股表現不佳，這些類股近期持續波動。礦業股Freeport-McMoRan下跌4.18%。

旅遊股下跌，Caesars Entertainment下跌4.67%，Carnival Corp.下跌3.43%。

在《華盛頓郵報》報導馬斯克計畫退出他的收購要約後，推特下跌4.98%，是史指中表現最差的股票之一。

GameStop下跌4.87%，因該公司解雇了財務長，並表示將裁員作為扭虧為盈的方案之一。這家電子遊戲零售商宣布1分4的股票分拆，前一交易日上漲15%。

WD-40下跌14.91%，該公司第3財季獲利率下降，原因是宏觀經濟壓力。

第2季財報季將於下周正式開始，大多數主要銀行都將發布財報。