我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫網／約克維奇後來居上 8度晉級冠軍賽

就業數據優於預期 那指連升五日

就業數據優於預期 那指連升五日

記者張大仁／綜合報導
投資人對強於預期的就業報告做出反應，那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲。美聯社
投資人對強於預期的就業報告做出反應，那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲。美聯社

那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲，因為投資人對強於預期的就業報告做出反應，這可能會促使聯準會(Fed)繼續積極升息。

那指上漲13.96點或0.12%至1萬1635.31點。史坦普500指數下跌3.24點或0.08%至3899.38點。道瓊工業平均指數收低46.4點或0.15%至3萬1338.15點。

勞工統計局公布數據顯示，6月非農就業人數增加37.2萬人，優於《道瓊》估計的25萬人，延續就業成長強勁的一年。

本周三大股指均收高。BMO Wealth Management投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示，就業報告和近期大宗商品價格下跌讓美國經濟更有可能實現所謂的「軟著陸」，從而提振股市。

他說，「某些非常嚴重的經濟衰退擔憂可能已經退縮了一點。我認為本周股市開始接受這種可能性。」

以防禦性為主的醫療保健和消費性必需品股票表現優異。Centene Corp.上漲3.23%%，Moderna上漲2.22%。

能源類股也表現強勁，Devon Energy和Valero分別上漲1.55%和0.75%。

就業數據公布後，美國國債殖利率大幅上漲，這可能限制了股市的漲幅。2年期國債殖利率高於10年期國債殖利率，這種輪線倒掛被許多人視為衰退指標。

雖然就業報告對美國來說是一個正面的訊號，但許多投資人認為，這將使Fed能在未來幾個月內透過升息來積極對抗通膨。

道富銀行全球顧問投資策略師亞榮(Michael Arone)說，「這份報告是利多，對今天的市場來說是個利空，你再也找不到比這份就業報告更好的東西，比如全面上揚、低失業率，數字高於預期。」「工資在增加，但速度較慢。這是一件好事，但市場似乎不太在乎，因為最終得出的結論是Fed將升息75個基點。」

商品股表現不佳，這些類股近期持續波動。礦業股Freeport-McMoRan下跌4.18%。

旅遊股下跌，Caesars Entertainment下跌4.67%，Carnival Corp.下跌3.43%。

在《華盛頓郵報》報導馬斯克計畫退出他的收購要約後，推特下跌4.98%，是史指中表現最差的股票之一。

GameStop下跌4.87%，因該公司解雇了財務長，並表示將裁員作為扭虧為盈的方案之一。這家電子遊戲零售商宣布1分4的股票分拆，前一交易日上漲15%。

WD-40下跌14.91%，該公司第3財季獲利率下降，原因是宏觀經濟壓力。

第2季財報季將於下周正式開始，大多數主要銀行都將發布財報。

就業 殖利率 投資

上一則

Voyager破產案動搖幣圈信心 投資小白：再也不碰加密幣

延伸閱讀

殖利率曲線倒掛 預示衰退在即

殖利率曲線倒掛 預示衰退在即
低利率提振那指 史指收復2%跌幅

低利率提振那指 史指收復2%跌幅
10年國債利率 本周較大提高

10年國債利率 本周較大提高
穩經濟 人行官員倡議：考慮發特別國債

穩經濟 人行官員倡議：考慮發特別國債

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18
Sakhalin 2 開發項目所生產的天然氣主要供應日本。美聯社

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

2022-07-01 19:50

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊
「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息