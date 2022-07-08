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Voyager破產案動搖幣圈信心 投資小白：再也不碰加密幣

編譯洪啟原／綜合外電
對於把養老金、頭期款以及應急資金投入Voyager的投資人來說，他們的錢可能有去無回，這對篤信大型交易平台相對安全的投資人無疑敲響一記警鐘。路透
對於把養老金、頭期款以及應急資金投入Voyager的投資人來說，他們的錢可能有去無回，這對篤信大型交易平台相對安全的投資人無疑敲響一記警鐘。路透

對幣圈投資人而言，加密幣一直是他們的忠實信仰，但隨著幣圈又一家公司傳出破產、衝擊整個產業，這群忠實投資人的信心正逐漸瓦解。

加密幣經紀商Voyager7日聲請破產保護，有最新消出，Voyager客戶可能無法領回全部的錢，這使近來因加密幣重挫而損失慘重的投資人萌生疑慮。

加密貨幣交易者通常不太在意跌多少，理由是他們長線持有，堅信價格終將反彈。然而，對於把養老金、頭期款以及應急資金投入Voyager的投資人來說，他們的錢可能有去無回，對篤信大型交易平台相對安全的投資人無疑敲響一記警鐘。

年僅21歲的幣圈投資者瑟蘭西亞表示，他在從朋友那裡得知比特幣，並加入康乃狄克大學的加密幣社團，隨後在秋季投入幣圈的投資熱潮。他在學校籃球賽中看到Voyager的廣告，最後在這個平台投資約1.5萬美元的比特幣。

不過，瑟蘭西亞持有的比特幣部位價值縮水至6,900美元，他甚至懷疑這一點錢也拿不回來。他知道投資加密貨幣伴隨一定風險，但沒想過交易平台也會倒閉。

他說：「感覺就像我被搶劫了。我不明白這怎麼可能合法，我絕不再投資另一個平台，而且再也不碰加密幣了。」

加密幣近來大跌，尤其比特幣價格從前波高點暴跌約70％，加劇幣圈相關企業的財務困境。Celsius Network、Babel Finance及Vauld這類加密幣借貸平台已暫停提款。包含Coinbase在內的加密幣交易所正宣布裁員。Voyager聲請破產，使幣圈寒冬更為蕭瑟。

投資 比特幣 破產

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