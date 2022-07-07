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美元指數保持20年高峰 英相強生辭職推動英鎊走升

編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊在強生表示將辭職後走升，盤尾報1.2012美元，升值0.7%。（路透）
英鎊在強生表示將辭職後走升，盤尾報1.2012美元，升值0.7%。（路透）

美元周四變化不大，歐元一度創下20年新低，在強生表示將辭去英國首相職務後，英鎊走強。

投資人在觀望將於周五公布的美國就業數據和下周的消費者物價指數（CPI），因為這兩個攸關都通膨走向，以及聯準會（Fed）在7月26-27日的會議上是否繼續急進升息

美元指數周四微漲0.03%，至107.130，周三曾觸及107.27，創下2002年底以來最高。歐元貶值0.3%，至1.0157美元，稍早曾創下20年最低1.01445美元。

英鎊在強生表示將辭職後走升，盤尾報1.2012美元，升值0.7%。瑞郎從七年高位回落，美元兌瑞郎報0.9743瑞郎，升值0.4%。

日圓兌美元變動不大報136.01，之前已連貶三天。

荷蘭國際集團分析師發布報告說：「目前還沒有歐元兌美元大底出現的跡象，觸及平價之前，目前可能會出現窄幅盤整，上限可能在1.0350/70， 或者更有可能是1.0270。明天的非農就業數據或下周的美國CPI似乎是觸發平價考驗的最佳導火線」。

Fed理事沃勒周四表示，本月應該再升息75個基點，並可能在9月升息50個基點。

澳元兌美元升值0.9%，至0.6839美元，此前觸及2020年6月以來的最低的0.6762美元。

升息 就業 指數

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