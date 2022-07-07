美元指數保持20年高峰 英相強生辭職推動英鎊走升

英鎊在強生表示將辭職後走升，盤尾報1.2012美元，升值0.7%。（路透）

美元周四變化不大，歐元一度創下20年新低，在強生表示將辭去英國首相職務後，英鎊走強。

投資人在觀望將於周五公布的美國就業 數據和下周的消費者物價指數 （CPI），因為這兩個攸關都通膨走向，以及聯準會（Fed）在7月26-27日的會議上是否繼續急進升息 。

美元指數周四微漲0.03%，至107.130，周三曾觸及107.27，創下2002年底以來最高。歐元貶值0.3%，至1.0157美元，稍早曾創下20年最低1.01445美元。

英鎊在強生表示將辭職後走升，盤尾報1.2012美元，升值0.7%。瑞郎從七年高位回落，美元兌瑞郎報0.9743瑞郎，升值0.4%。

日圓兌美元變動不大報136.01，之前已連貶三天。

荷蘭國際集團分析師發布報告說：「目前還沒有歐元兌美元大底出現的跡象，觸及平價之前，目前可能會出現窄幅盤整，上限可能在1.0350/70， 或者更有可能是1.0270。明天的非農就業數據或下周的美國CPI似乎是觸發平價考驗的最佳導火線」。

Fed理事沃勒周四表示，本月應該再升息75個基點，並可能在9月升息50個基點。

澳元兌美元升值0.9%，至0.6839美元，此前觸及2020年6月以來的最低的0.6762美元。