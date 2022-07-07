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聯準會「雙鷹」看好經濟軟著陸 支持本月升息3碼

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）兩位最鷹派的官員表示，支持本月升息3碼（75個基點）以遏制通膨。（路透）
聯準會（Fed）兩位最鷹派的官員表示，支持本月升息3碼（75個基點）以遏制通膨。（路透）

聯準會（Fed）兩位最鷹派的官員表示，支持本月升息3碼（75個基點）以遏制通膨，但淡化美國經濟可能陷入衰退的疑慮。

Fed 理事沃勒和聯邦準備銀行總裁博拉德均強調，需要將政策轉向限制性的地步，以對抗40年來最嚴重的通膨，就算付出經濟走緩的代價也再所不惜。兩人都是聯邦公開市場操作委員會中有表決權的一員。

沃勒周四在美國全國商業經濟協會主辦的網路直播中表示，「我們需要轉向就利率和政策而言更具限制性的政策，越早行動越好」。 「因此，我堅決支持7月再升息75個基點，9月或許再升息50個基點，然後可以再討論是否回到升息25個基點，或者通膨若還不降下來就得升更多。」

經濟學家預計周五公佈的非農就業數據將顯示6月就業人數增加26.5萬。Waller認為如果預期成真，那將是個在歷史上看都「了不得」的數字，表明勞動市場相當強勁。

博拉德在另一個場合也表示，儘管存在風險，美國經濟「軟著陸的可能性仍很大」，這是他的基線預測。

他稍後告訴記者，「我看這麼多衰退預測模型，卻一笑置之，因為我知道要預測衰退並不容易 」，「這些模型或許有預測能力，但也只有那麼一點。通常，總經預測對GDP未來12到18個月的成長預測成果不彰。」

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