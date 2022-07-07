延續溫和升勢 史指連漲4日

美股7日上漲，因華爾街在關鍵就業報告發布之前延續了溫和的上漲勢頭。(美聯社)

美股7日上漲，因華爾街在關鍵就業 報告發布之前延續了溫和的上漲勢頭。

道瓊工業平均指數 上漲346.87點或1.12%至3萬1384.55點。史坦普500指數上漲57.54點或1.5%至3902.62點。那斯達克綜合指數上漲259.49點或2.28%至1萬1621.35點。史指自3月底以來首度連續4天上漲。

根據Bespoke Investment Group的數據，史指連漲4天是今年來最長的連漲紀錄。

能源股是領漲類股之一，隨著油價反彈，扭轉了近期的跌幅。埃克森美孚和西方石油公司分別上漲3.19%和3.99%。

商品股也攀升，Freeport-McMoRan和Nucor分別上漲6.74%和4.32%。

由於記憶晶片銷售強勁，韓國三星獲利成長11%，營收增加21%，晶片製造商提振了科技類股。AMD和Nvidia分別上漲5.24%和4.81%。On Semiconductor大漲9.24%。

那指也是連漲4天。道指則是在過去4天上漲3天。

Edward Jones投資策略師柯爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「這種走勢不一定有太多信心，但很高興看到，在沒有新的負面消息的情況下，市場正從短期超賣水平反彈。」

另一個值得注意的推動因素是GameStop，在這家電子遊戲零售商表示董事會批准1分4的股票 拆分後，該公司股價飆升15.14%。

太陽能股也表現出色，Sunrun上漲7.37%。

即使最近走升，史指仍較1月的歷史高點下跌約19%。

LPL Financial股票策略師布克賓德(Jeff Buchbinder)表示：「觸底是個過程，因此我們正在努力完成這個過程。」「我們認為，如果低點沒有出現，起碼已經很接近了。」

經濟數據方面，上周初請失業金人數和續請失業金人數均小幅上升。美國5月貿易逆差略高於預期，為855億元，但仍環比下降。

勞工部的官方就業報告將於8日公布，隨著投資人試圖衡量美國經濟的健康狀況，就業數據可能會獲得特別檢視。

瑞士信貸首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)在給客戶的報告中表示，「隨著科技業裁員和招聘凍結，最近ISM製造業和服務業調查組成因素中的就業指數低於50，以及不斷上升但仍處極低水平的申領失業救濟金人數，8日的就業報告將具有特別重要的意義。」

接受《道瓊》調查的經濟學者預計6月就業崗位將新增25萬個，較5月新增39萬個有所放緩。