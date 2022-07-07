不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。（路透）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，4月以來全球經濟前景「明顯變黯淡」，考慮到風險升高，不能排除明年全球經濟陷入衰退的可能性。而IMF未來幾周將再度下修全球今年的經濟成長率預估值，這將是今年來第三度調降。

IMF預計7月底發布今、明年全球經濟成長最新預測。IMF在4月調降今年全球經濟預估成長至3.6%，喬治艾娃說：「自我們4月更新預估數據以來，全球展望更加黯淡」，原因包括通膨擴散、央行大幅升息次數增加、中國經濟成長趨緩，以及外界擴大制裁俄羅斯 等。

在被問到是否可以排除全球經濟衰退的可能性，她說：「風險已升高，所以不能排除這種可能性。」

喬治艾娃指出，最新的經濟數據顯示，包括中國和俄羅斯在內的一些大型經濟體的經濟第二季出現萎縮，2023年的風險甚至更高，「2022年將會很艱難，但2023年也許會更艱難，因2023年經濟衰退風險更大。」

根據經濟學人智庫（EIU）發布的最新經濟展望，預測今年全球經濟成長率為2.8%，較俄烏戰爭爆發前的3.9%大幅下調，意味著這場戰事可能拖累今年全球國內生產毛額（GDP）損失1兆美元。此外，中國的清零政策和財政刺激措施的成效不如預期，成為拖累今年成長率的另一主因。

投資 人日益擔心經濟衰退風險，美國公債殖利率 曲線6日再度「倒掛」，兩年期殖利率高於十年期殖利率。美債殖利率倒掛一般認為是經濟衰退迫在眉睫的可靠指標。喬治艾娃表示，金融環境的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化；但考慮到恢復物價穩定的急迫性，經濟成長放緩可能是「必須付出的代價」。