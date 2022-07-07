我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

加密貨幣經紀商Voyager聲請破產 債權人逾10萬名

中央社華盛頓6日綜合外電報導
加密貨幣價格崩跌，動搖加密貨幣行業。(美聯社)
加密貨幣價格崩跌，動搖加密貨幣行業。(美聯社)

美國加密貨幣經紀商Voyager Digital昨天宣布聲請破產保護，成為價格崩跌動搖加密貨幣行業的另一個犧牲品。

路透報導，諸如Voyager之類的加密貨幣經紀商在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時蓬勃發展，以高利率且能輕鬆取得傳統銀行很少提供的貸款吸引儲戶。然而，兩大加密貨幣5月暴跌，導致市場近來面臨寒冬，重創加密貨幣貸款機構。

總部位於新澤西州的加密貨幣借貸平台Celsius於6月暫時凍結帳戶之間的提款與轉帳，並聘請顧問處理可能的破產聲請。Voyager本月已暫停客戶提款，新加坡的Vauld也是如此。

Voyager上周表示，已向總部位於新加坡的加密貨幣對沖基金「三箭資本」（3AC）發出違約通知，原因是未能支付總額超過6.5億美元的貸款。

Voyager執行長艾立克（Stephen Ehrlich）表示：「過去幾個月來加密貨幣市場的長時間劇烈波動和災情擴散，以及三箭資本拖欠子公司Voyager Digital LLC的貸款，迫使我們必須採取審慎果斷的行動。」

Voyager估計，他們擁有超過10萬名債權人，資產約落在10億至100億美元之間，負債差不多相同。

貨幣 貸款 新加坡

上一則

斯里蘭卡破產 這些國家經濟也有崩潰之虞

下一則

不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

延伸閱讀

曼哈頓公寓 6月銷售暴跌30%

曼哈頓公寓 6月銷售暴跌30%

半導體走軟 英特爾Nvidia示警

半導體走軟 英特爾Nvidia示警
勞力士經典名表行情隨加密幣崩跌退燒 一年回報仍大賺

勞力士經典名表行情隨加密幣崩跌退燒 一年回報仍大賺
比特幣再站上2萬美元大關 經濟學家說崩盤也害不死經濟

比特幣再站上2萬美元大關 經濟學家說崩盤也害不死經濟

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量