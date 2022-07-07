加密貨幣經紀商Voyager聲請破產 債權人逾10萬名

加密貨幣價格崩跌，動搖加密貨幣行業。(美聯社)

美國加密貨幣 經紀商Voyager Digital昨天宣布聲請破產保護，成為價格崩跌動搖加密貨幣行業的另一個犧牲品。

路透報導，諸如Voyager之類的加密貨幣經紀商在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時蓬勃發展，以高利率且能輕鬆取得傳統銀行很少提供的貸款 吸引儲戶。然而，兩大加密貨幣5月暴跌，導致市場近來面臨寒冬，重創加密貨幣貸款機構。

總部位於新澤西州的加密貨幣借貸平台Celsius於6月暫時凍結帳戶之間的提款與轉帳，並聘請顧問處理可能的破產聲請。Voyager本月已暫停客戶提款，新加坡 的Vauld也是如此。

Voyager上周表示，已向總部位於新加坡的加密貨幣對沖基金「三箭資本」（3AC）發出違約通知，原因是未能支付總額超過6.5億美元的貸款。

Voyager執行長艾立克（Stephen Ehrlich）表示：「過去幾個月來加密貨幣市場的長時間劇烈波動和災情擴散，以及三箭資本拖欠子公司Voyager Digital LLC的貸款，迫使我們必須採取審慎果斷的行動。」

Voyager估計，他們擁有超過10萬名債權人，資產約落在10億至100億美元之間，負債差不多相同。