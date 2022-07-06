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Fed有多怕通膨？6月會議紀錄連提90次 嚇到一口氣升3碼

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會。(路透)
聯準會。(路透)

聯準會（Fed）6日公布的6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨情勢不斷惡化，同時擔心大眾對聯準會改善情況的能力失去信心，促使決策官員幾乎一致支持升息3碼，並堅定重申控制物價的決心。

會議紀錄顯示：「與會委員一致認為…自5月會議以來，短期通膨前景已經惡化。」這是6月升息3碼，並轉向「限制性」貨幣政策的理由。

在會議紀錄中，「通貨膨脹」一詞被提及90次，創下近期的最高紀錄，但「衰退」一詞則連一次都沒有被提及。

決策官員支持在7月會議上再升息2碼或3碼，認為維持Fed抑制通膨的公信力極為重要。當時在會議前幾天公布的數據顯示，美國5月消費者物價增幅達8.6%，澆熄Fed對於通膨已在春季觸頂的預期。

紀錄還顯示，由於食品和汽油價格上漲使得美國家庭承受壓力，而且沒有證據顯示Fed迄今的行動已經開始抑制目前處於40年高點的通膨，「許多與會官員認為，委員會現在面臨的一個重大風險是，如果公眾開始質疑委員會適時調整政策立場的決心，高通膨就可能變得根深蒂固」。

官員們還認知到政策緊縮可能導致一段時間內經濟成長步調放緩，但他們認為「通膨率回落至2％是實現可持續充分就業的關鍵。」

在Fed公布會議紀錄後，美國2年期公債殖利率繼續維持升勢，顯示投資人預料Fed將在7月底升息3碼。

紀錄顯示，堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）是18位決策者中唯一一位反對6月升息3碼的官員。Fed決策官員「瞭解到如果通膨壓力持續升高，可能有必要採取對經濟更具限制性的貨幣政策立場。」

決策官員說，「如果通膨預期失控，那麼把通膨拉回到委員會目標的代價會更高。」

Fed在上月的會議並未直接提到經濟衰退的風險，事實上，Fed決策者表示，他們認為數據顯示美國國內生產毛額（GDP）「在當前季度正在擴張」，且就業市場仍然吃緊。不過，官員們承認風險偏向下行，尤其是Fed的政策可能會產生大於預期的影響。

Fed主席鮑爾稍後曾說，有辦法在維持勞動力市場強勁的同時把通膨降下來，但坦承要做到這一點有難度。

升息 就業 聯準會

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