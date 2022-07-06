兒童托育中心撐不下去，對業者和家庭都構成問題

通貨膨脹加上工資上揚，家庭越來越難負擔兒童保育支出。（美聯社）

從市中心到農村，許多美國托兒服務提供者正在提高費用以應對通貨膨脹 ，這又給家庭增加了壓力。

在巴爾的摩的KidzStuff托育中心，食品、租金、電力和用品的成本正在飆升。在勞動市場緊張的情況下，CEO基丹(Angela Kidane)已將員工的工資提高約40%，但仍在努力招聘教師。這迫使她至少關閉一間教室，這可能會使該非營利組織一年損失高達15萬元。

她表示，「我們的營運成本可能至少上漲30%到35%。」「我的想法是，這將如何影響我們的父母？我們將不得不轉嫁成本。」

今年秋天，基丹將在12個月內第三次調高學費，總計提高30%。對於一些家庭來說，這代表全日制托育服務每年可能要多花數千元。

基丹說，「我們這樣做並不容易，但這是必要的。」「我們活不下去。無法繼續運作。」

出於同樣的原因，全國的兒童保育事業正在提高費率。

全國兒童保育協會主任連賀芙(Cindy Lehnhoff)說，「這種情況無處不在。」「業者沒有其他選擇來保持大門敞開，這是必須發生的事情。他們討厭對父母這樣做，沒有人想這麼做。」

●通貨膨脹不是唯一的問題

通貨膨脹只是問題的一部分。根據加州大學伯克萊分校托兒就業研究中心的一份報告，即使聯邦救濟基金幫助項目至少提高了一點工資，但這一行的托兒工作者比疫情 前減少了11.2。根據勞工統計局的數據，截至去年，該產業的工資中位數剛剛超過每小時13元。

一項研究發現，截至2021年3月，近1.6萬家兒童保育業者在疫情期間關閉，約占該行業的9%，為父母創造了更長的候補名單和更高的學費。

MomsRising執行董事羅威芬克班納(Kristin Rowe-Finkbeiner)說：「我們從全國各地的人那裡聽到，托兒費用難以承受，我們也從托兒工作者的父母那裡聽到，他們無法賺取生活所需工資。」

她補充說：「由於缺乏機會和負擔能力，估計美國已有50萬個家庭沒有托兒服務。」「隨著通貨膨脹壓力越來越大，更多家庭將在沒有托兒服務的情況下陷入困境。」

隨著現在可供5歲以下兒童接種新冠疫苗，對兒童保育的需求可能會進一步激增。總部位於聖地牙哥的TOOTRiS公司為父母與持牌兒童保育提供者建立聯繫，該公司表示，最近幾個月候補名單增加了約25%。

TOOTRiS CEO萊札馬(Alessandra Lezama)說，「家庭迫不及待地想讓他們的孩子以安全的方式重返托兒所。」「再加上疫情期間有這麼多業者被迫關閉，供需問題更加嚴重。」

●「我們並不想向父母收取更多費用」

在德拉瓦州Rehoboth海灘地區設有多家分支機構的Beach Babies Child Care，老闆托納(Sean Toner)今年秋季將連續第二年將學費提高8%至10%，以應對通貨膨脹並將教師工資提高到每小時14元左右。

他說，「我們不想為了不該花這麼多錢的東西向父母收取更多費用。」「我不想成為那個趕走父母的人。」

格比亞(Jessica Gebbia)是Beach Babies的老師。她5歲的兒子也在當地接受日托。

她說，「我大部分薪水都是為了讓他能待在這裡。」「這很糟糕，因為現在我們的汽油價格、食品價格，一切都在不斷上漲。」

但格比亞不想離開她的工作，「我喜歡我所做的事情。」「這些孩子需要熱愛他們所做的事情的老師。」

但是許多母親已經離開了工作崗位。這是一個不斷成長的趨勢。根據勞工部 的數據，截至5月，因疫情流失的工作中，女性工作占了88%。

雖然疫情救濟基金在一定程度上有助穩定托兒服務提供者，但這些資金將在未來2年內到期。倡導者擔心這一行可能會走向懸崖，並敦促聯邦政府對兒童保育進行更多投資，以彌合供應商微薄的利潤與家庭成本上升之間的差距。

全國幼兒教育協會CEO康恩(Michelle Kang)說：「疫情使供應商幾乎不可能繼續經營，而當前的市場狀況使其變得更加困難。」「如果不採取行動來支撐和加強供應，我們將走向災難，這將使家庭失去照顧選擇。」

隨著兒童保育價格的上漲，數百萬家庭正面臨艱難的決定。

自從她的雇主將她的工時減少一半之後，曾托文(To-Wen Tseng, 譯音)和她的丈夫一直難以在聖地牙哥支付每周370元的托兒費用。 因此，她在尋找第二份工作時，將孩子們送到台灣與家人一起過暑假。

她說，「如果我辭掉工作，留在家裡看孩子，也許整件事對我的家人來說會更容易。」「我們之所以還在為這個托兒服務買單，是因為我不想放棄我的事業。我這麼努力是因為我覺得我應該成為我孩子的榜樣。」