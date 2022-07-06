Fed承諾控通膨 史指那指連3漲

聯準會(Fed)的最新會議紀錄顯示，Fed將致力於降低通膨，這讓一些投資者放心，美股小幅走高。路透

美股6日小幅走高，因投資 人關注聯準會(Fed)的最新會議紀錄。

道瓊工業平均指數 上漲69.86點或0.23%至3萬1037.68點。史坦普500指數上揚13.69點或0.36%至3845.08點。那斯達克綜合指數上漲39.61點或0.35%至1萬1361.85點。史指和那指連續第三個交易日走升。

Fed公布6月會議紀錄，表明將致力於降低通膨。會議紀錄顯示，Fed成員表示，7月會議可能還會再出現50或75個基點的升息。1個基點是1個百分點。

會議紀錄指出，「在即將召開的會議上討論潛在的政策行動時，與會者繼續預計，聯邦基金利率目標範圍的持續上調將適合實現委員會的目標。」「特別是，與會者認為在下次會議上升息50或75個基點可能是合適的。」

防守型類股和公用事業股是表現最好的股票。諾斯羅普格魯曼上漲3.77%，而聯合健康集團上漲1.99%。Constellation Energy上揚3.31%。

高品質的科技股也表現良好，思科系統和Adobe分別上漲1.74%和1.68%；微軟上揚1.28%。

Fed會議紀錄發布後，債券殖利率 連續第二天上漲，代表投資人可能正在對更加激進的Fed進行定價。這會讓一些股票投資者放心，他們希望央行放慢通膨，以便經濟更快恢復正常。

富國銀行宏觀策略師葛瑞菲斯(Zachary Griffiths)表示：「我認為市場可能會關注如果通膨壓力持續存在，採取更嚴格的立場可能是適當的評論。」「這些可能比鮑爾在新聞發布會上的評論更鷹派。」

他說，「這可能是一種評論，顯示如果通膨數據仍然過高，他們將容忍溫和的衰退並繼續收緊政策。這肯定是非常艱難的選擇，但我認為他們正試圖傳達致力於控制通膨。」

能源股是表現最差的類股之一，因為油價繼續近期下滑。雪佛龍和響尾蛇能源分別下跌1.31%和3.38%。

在指標10年期美國國債殖利率低於2年期殖利率後，投資人繼續擔心經濟是否會陷入衰退。所謂的殖利率曲線倒掛在歷史上一直是經濟可能正在下滑或已經陷入衰退的警告訊號。

某些華爾街分析師表示，衰退可能是溫和的。瑞士信貸5日表示，它認為美國將可避開衰退，它調降了年底史指目標值，以反映資本成本上升對股票估值的影響。

Centura Wealth Advisory投資長奧斯蒙德(Chris Osmond)表示，「我們現在看到的是一場懦夫博奕(game of chicken)，經濟成長和通膨飆升彼此靠近，看哪一個會先退縮。 最終，它們都會翻身，但哪一個先翻身對於前進的道路至關重要。」

6日有一些正面的經濟報告，根據抵押銀行家協會(MBA)的數據，即使利率下降，上周房貸需求也下降。供應管理協會(ISM)服務業採購經理人指數(PMI)數據優於預期，但顯示成長略有放緩。職位空缺也高於預期，超過1100萬。