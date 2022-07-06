英鎊貶莫怪首相強生 看歐元更慘便知答案

聯準會（Fed）加速升息，使美元今年漲勢銳不可當，對英鎊、歐元等主要貨幣都走強。圖／路透

英鎊6日繼續對美元貶值，但分析師 認為，與其說英鎊疲弱是受英國 首相強生政府分崩離析影響，不如說是美元太強勢。

巴隆周刊（Barron's）報導，英鎊6日盤中貶值0.3%，貶至1.1921美元，與本周初的1.21美元價位漸行漸遠。英國財政大臣和衛生大臣相繼辭職，表示他們對強生失去信心，重創強生政府。

英鎊連日走貶，如今跌到接近52周低點。對照下，一年前，英鎊直逼1.40美元。

但分析師認為，英鎊匯價近來疲弱不堪，英國政局不穩固然是因素之一，但與美元升勢銳不可當更有關聯。

Swissquote Bank分析師Ipek Ozkardeskaya說：「英國政局動盪肯定加劇賣壓；不過，英鎊之所以貶破1.20美元大關，是因為美元漲勢凌厲。」

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）已升到接近20年來高峰。美國聯準會（Fed）為抑制居高不下的通膨，持續快馬加鞭提高利率 ，使美元漲勢欲罷不能。

照理說，英國政局不穩，歐元對英鎊會漲，是吧？並沒有，歐元6日盤中反而對英鎊貶值。

法國興業銀行（Société Générale）分析師Kit Juckes說，今夏幾乎沒有買歐元的理由，「以至於英國發生重大政治危機，也不足以推升」歐元兌英鎊匯價。

原因出在歐元對美元更弱勢，現已貶到1.0185美元。他指出，歐元區國家倚賴俄羅斯能源，歐洲央行（ECB）提高利率的步伐又落後Fed，意味歐元可能再貶10%。