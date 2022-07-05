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「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

中央社／舊金山5日專電
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

微軟共同創辦人比爾蓋茲雖因科技致富，但他投注大量興趣在農地。上周他獲法律批准，購買2100英畝的馬鈴薯田。無獨有偶，億萬富豪巴菲特也捨比特幣，對農地情有獨鍾。

財經新聞網站MoneyWise今天報導，這不是比爾蓋茲（Bill Gates）第一次投資農地，他在全美數十州累積將近27萬英畝農田的資產，成為全美私人農地最大擁有者。

比爾蓋茲購買北達科他州（North Dakota）的農地案一開始引起社會關切，因為大蕭條時期有一項法律，禁止企業和有限公司在該區擁有農地。

不過，只要農地是出租給農民使用，反企業農地法仍允許個人信託擁有農地。比爾蓋茲的公司正打算那麼做。今天北達科他州檢察總長發出信件指出，該筆農地購買符合法律規定。

報導提到，比爾蓋茲這筆2100英畝農地購買案，總值1350萬美元，北達科他州民對此感到「憤怒」。

儘管市場上上下下波動，人們總是需要飲食，這讓農地本身具有價值；比爾蓋茲的好友巴菲特 （Warren Buffett）也喜歡農地。

億萬富豪巴菲特。(路透資料照片)
億萬富豪巴菲特。(路透資料照片)

巴菲特早在1986年購買了內布拉斯加州（Nebraska）400英畝農地，日後他寫道：「我不需要特殊知識或智慧就能結論，這項農地投資不會有下跌風險，且可能有很大的漲幅」。

億萬富豪巴菲特旗下擁有投資機構波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在今年度股東會議上，巴菲特又提起農地是他購買的兩種資產之一，而不是比特幣（Bitcoin）。

比爾蓋茲曾連續蟬連13年世界首富，2020年他退出微軟董事會，在工作上享有更大的自由度。然而，上周他在職場社交平台領英（LinkedIn）分享一份具有歷史感的履歷表，引起討論。

那份來自1974年用打字機打出來的履歷，比爾蓋茲列出身高178公分、體重59公斤和電腦、程式語言的經驗。當時他雖是哈佛大學新鮮人，已有1萬2000美元收入，對他想要的薪酬、工作地點保持「開放」。

今年66歲的比爾蓋茲對那份履歷謙虛評論說：「不管你是剛畢業或者是大學輟學生，我相信你的履歷會比我48年前的好看」。

事實上，比爾蓋茲1975年離開大學和好友艾倫（Paul Allen）合夥創辦微軟，他不再靠履歷表找工作，且以累積的科技財富做其他更多元投資。

比爾蓋茲 巴菲特 投資

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