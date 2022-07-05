任天堂Switch上季日本銷量下滑33% 晶片缺料影響大

任天堂Switch遊戲機。（路透）

任天堂 正努力擺脫因供貨不足導致銷售下滑的窘境，原因是受供應鏈 因素影響，Switch遊戲機在4至6月一季的日本 銷量比去年同期下滑33%，引發有關遊戲機業者可能錯失年底旺季商機的疑慮。

日經新聞報導，根據電玩數據業者Famitsu的資料，Switch遊戲機上季在日本銷量約84萬台，年比下滑33%。根據任天堂的說法，日本銷量占全球銷量的五分之一。

任天堂發言人表示：「晶片缺料正影響生產。」儘管任天堂尚未揭露細節，但據信是因為用於電玩控制器和主機的藍芽無線通訊元件和用於控制電流的類比晶片採購零件時遇到麻煩。

任天堂發言人表示，公司正為採購事宜進行協商，但「展望不明確」。任天堂正與智慧手機製造商和汽車製造業者爭搶重要零件。該公司將零組件生產和遊戲主機的組裝完全委外。

日經的報導同時指出，供應鏈受擾因素也導致Sony集團的PlayStation 5遊戲主機在日本銷售下滑約26%至約20萬台。

夏季通常是遊戲機公司在假期前增加產量的時候，產量不足將意味著失去銷售機會。

任天堂目標在2023年3月底止的一年，在全球銷售約2100萬台Switch，但任天堂社長古川俊太郎在5月的財報會議中警告說，這個目標的假定前提是零件供應維持在一定水準。

任天堂將為可取得的零件修改Switch的設計，但持續供應緊俏勢必迫使任天堂下修今年度估計達3400億日圓（25億美元）的淨利預估，儘管該預估值已較前年度的淨利下滑29%。

實際上，市場對Switch的需求依然強勁，然而缺貨對任天堂造成尤其嚴重的衝擊。該公司今年度準備發表幾款年度大作，包括9月發表斯普拉遁3和11月發表最新款寶可夢遊戲。

另外，東洋證券分析師安田秀樹表示，PS5供應短缺對Sony集團來說是個不良兆頭，「依然買不到，一些一流遊戲玩家正轉向電腦遊戲」。

Sony預期PS5今年度銷量約1800萬台，較去年成長57%，不過銷量目標已從初估的逾2260萬台下修。