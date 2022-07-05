低利率提振那指 史指收復2%跌幅

利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

對美國經濟可能衰退的擔憂雖打壓了投資 人情緒，但較低的利率似乎提振了科技股，美股5日跌深反彈。

道瓊工業平均指數在盤中一度下跌約700點後收盤下跌129.44點或0.42%至3萬967.82點。史坦普500指數盤中一度下跌超過2%收盤小升6.06點或0.16%至3831.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數表現優異，上漲194.39點或1.75%至1萬1322.24點。

美股在經歷上半年的艱難之後，走勢似乎正在復甦，對經濟成長的擔憂籠罩著投資人。過去5周有4周下跌，史指較歷史高點低逾20%。某些經濟學者認為，美國國內生產總值(GDP)在年初兩季下降，這是許多人用來判定經濟衰退的標準。

指標10年期國債殖利率 和2年期國債殖利率5日出現倒掛，這是史上向來被視為衰退指標的條件。當短期國債殖利率高於長期殖利率時，這可能代表投資人預計經濟放緩將導致降息。

與經濟成長掛鉤的股票大幅下跌，機械個股迪爾和開拓重工分別下跌3.15%和2.41%，觸及年內最低水平。礦業股Freeport-McMoRan下跌6.55%。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「美股完全是在對經濟放緩進行定價，並將聯準會(Fed)被迫升息的事實定價為經濟放緩。」

利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Docusign和Zoom Video分別上漲6.7%和8.52%。投資高波動性科技股的方舟創新ETF躍升逾8%。

消費性非必需品股協助市場從盤中低點回升，亞馬遜上漲3.6%，Nike上漲3.1%。目標百貨上揚2.34%。

其他新聞方面，石油價格也下跌，反映出經濟可能放緩。美國指標西德州中質原油(WTI)跌破每桶100元。石油巨頭雪佛龍下跌2.62%。

在第2季銷售額成長低於預期後，福特下跌1.02%。

美股結束了幾十年來最糟糕的上半年，華爾街部分人士認為，經濟放緩已經在一定程度上反映在股市中。

下半年前景不明朗。瑞士信貸策略師戈盧布(Jonathan Golub)在給客戶的報告中表示，他預計美國將不會衰退，但將今年年底的史指目標價從4900點調降至4300點。新的目標價將意味著華爾街收回上半年大約一半的跌幅。

他在報告中寫道，「經濟衰退最準確的特徵是就業 崩潰，伴隨著消費者和企業無法履行其財務義務。雖然目前正在經歷經濟成長從極高水平顯著放緩，但如今上述情況都不存在。」

在這個縮短的假期周中，投資人等待8日發布的6月就業報告數據。根據《道瓊》估計，6月就業成長可能放緩，新增25萬個非農就業崗位，低於5月的39萬個。接受調查的經濟學者預計失業率將保持在3.6%。

5日公布的5月工廠訂單顯示成長強於預期。

本週的經濟日曆還包括6日公布的Fed最新會議紀錄。

在政治方面，投資人正在關注拜登總統即將做出的決定，即他的政府是否會取消川普時代對中國商品加徵的關稅。白宮官員希望這項轉變有助於減輕通膨負擔。

對海外經濟成長的擔憂也在增加。英格蘭銀行5日表示，全球經濟前景「嚴重惡化」。匯市方面，歐元兌美元跌至20年低點。