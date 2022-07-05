大宗商品跌價 通膨有望觸頂

石油、天然氣、玉米、小麥、木材及銅等價格上季都已下跌，回落至接近或低於3月的價位，帶來通膨可能觸頂的一絲希望。(美聯社)

石油 、天然氣 、玉米、小麥、木材及銅等價格上季都已下跌，回落至接近或低於3月的價位，帶來通膨可能觸頂的一絲希望。

華爾街日報報導，天然氣價格在大漲逾60%後回落，上季收跌3.9%。紐約原油期貨也從每桶逾120美元跌至106美元左右。

小麥、玉米、黃豆如今價位都比3月底時低。棉花價格自5月初以來重挫超過三分之一。

銅價和木材價格上季分別跌22%和31%。在倫敦交易的一籃子工業金屬價格更寫下2008年金融危機以來最差單季表現。

以歷史標準來看，許多原物料價格仍屬偏高，但這些原料行情下跌主因還是供需問題，例如適合農作物耕作的較佳天候。

一些投資 人認為，這波原料價格回檔，是美聯準會（Fed）升息正在削弱需求的跡象。

Navellier合夥公司投資長納維利爾說：「大宗商品價格回檔，是通膨正在降溫的明確證據。」投資人正緊盯原物料行情波動，以評估通膨情況。

大宗商品價格先前攀升，主要是因防疫封鎖措施造成供給受限、去年的惡劣天氣導致收成減少、備用燃料枯竭，以及俄烏戰爭。這些壓力已有緩解，儘管供應衝擊仍在影響價格。

交易員和分析師指出，大宗商品近來下跌，部分原因是投資人撤出市場，摩根大通大宗商品策略師艾倫說，在6月24日當周，大宗商品期貨市場流出約150億美元的資金，連續第四周外流，使今年來從該市場流出資金合計達1,250億美元左右，甚至比2020年經濟停擺時的資金流出規模還大。