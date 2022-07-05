520億法案是關鍵 若沒補助 晶片大廠在美投資計畫擬縮

美國總統拜登今年3月邀請業界領袖研討如何強化晶片美國製造。（美聯社）

美國和亞洲的大型晶片 製造商提出警告，如果美國沒能通過520億美元的晶片法案，提供業者補助，他們在美國的投資 計畫就必須延後或縮減規模。

日經亞洲5日報導，英特爾（Intel）預定投資200億美元，在俄亥俄州設立的晶圓新廠原定本月22日要舉行動土典禮，現在宣布無限期延後。英特爾告訴日經，公司仍計畫要在俄亥俄州蓋廠，但是晶片法案的立法進行得比預期慢，「現在我們也不知道何時能通過」。

亞洲地區的晶片製造商則強調，晶片法案承諾會給補助和租稅優惠，是讓他們轉到美國設廠的最重要因素，因為美國工廠的營運成本比亞洲高。

台積電 在亞利桑那預定投資120億美元的新廠已在建造當中，台積電也表示，工程進度要視美國的補貼而定。身兼台積電董事的台國發會主委龔明鑫日前接受媒體訪問時表示，台積電的亞利桑那廠已開始建造，基本上是因為信任，相信美國國會將通過晶片法案。

台積電董事長劉德音在6月股東會上說，到美國設廠的成本比先前估計的更高，他呼籲華府應擴大對境內半導體產業的支持，不論是美國本土公司或外國企業。目前也還不清楚如果法案通過，會不會非美國公司也能適用。法案應會由美國商務部決定執行細節。

環球晶董事長徐秀蘭上月27日宣布要投資50億美元到德州設新廠，她也強調，美國政府的優惠措施是實現設廠的關鍵，「我們都關注晶片法案，所有的投資動機和支援都與這法案有關。若法案不能快速通過，我們將可能需要調整我們的投資計畫。一切順利的話，預定11月開始建廠」。