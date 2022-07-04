我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／全美最大 紐約梅西國慶煙火秀來了

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

編譯葉亭均／綜合報導
從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。(路透)
從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。(路透)

由於個人電腦（PC）銷售下滑且加密貨幣市場暴跌，疫情期間的半導體榮景正顯示轉趨疲軟的初步跡象。從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。

華爾街日報報導，新冠疫情初期消費者瘋狂採購筆電和電子產品的狂熱已經消失，通膨因素也使得想要升級電腦設備的消費者縮手；加密貨幣榮景消退，也讓疫情初期人們在3C專賣店外漏夜排隊搶買加密挖礦晶片、高階電玩遊戲的景象告終。

在汽車和資料中心晶片等一些需求強勁的領域，壓力仍未緩解，但消費者氛圍趨冷，促使英特爾和輝達等幾家大廠提出警告。英特爾財務長辛瑟（ David Zinsner）6月表示，和前一個月的看法相比，下半年的展望「有大量雜音」，該公司尋求調整支出和投資。英特爾6月讓PC晶片部門凍結新的徵才事宜，並實施其他撙節支出措施。

記憶體大廠美光（Micron）上周公布保守的營收展望，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）警告說，由於PC和智慧手機銷售減少，「產業需求環境已經轉弱」。美光表示正縮減一些支出計畫以因應新的市場變化。

晶片主管、電腦零售業者和經銷商表示，市場走疲的情況在近幾個月惡化，比年初時的預期還低迷，而美國5月通膨率攀抵8.6%，為逾40年高點，促使聯準會準備升息。

加州電子產品經銷商ASI公司行銷副總裁提比爾斯表示，在3月左右，市場對電腦的需求下滑，「通常情況是漸進的，但這回比以往一般預期更為動盪一些」。

輝達表示正減少聘僱，因應加密貨幣和電玩兩大重要領域成長放緩。輝達股價今年上半年重挫48%。加州電子零售商 Central Computers的一位主管表示，消費者過去兩年來忍受購買等候名單、抽獎和配額措施，只為了有機會買到輝達最新顯卡，但現在貨架上庫存充足，「加密貨幣價格大跌，加上股市暴跌，這代表很多人的可支配收入減少，因為他們看著自己的儲蓄或退休金帳戶金額大幅下滑」。

研調機構IDC預期，PC今年出貨預期下滑8.2%至3.21億台，逆轉疫情首年出貨成長13%、次年成長15%的趨勢。

超微（AMD）執行長蘇姿丰上月表示，對今年PC領域看法保守，預期未來幾年需求大致平緩。

電腦製造商惠普（HP）和戴爾（Dell）表示，他們見到主要是低階消費者PC需求走軟，但對企業的銷售穩健。PC出貨不僅受到新銷量減緩的衝擊，也受中國大陸封城擾亂供應鏈、西方國家制裁俄羅斯等因素影響。

分析師對晶片公司的營收展望變得較悲觀。FactSet的數據顯示，分析師預估英特爾第2季營收約184億美元，但現在的平均預估是不到180億美元；對輝達的營收預估同期間也下滑4%至81億美元，符合輝達自家財測。

美銀分析師上周表示：「半導體景氣下滑每三到四年就會發生，而我們可能準備進入新一波。」

儘管需求走軟，沒有一家大廠預測半導體短缺的情況很快結束。蘇姿丰說，伺服器晶片需求依然熱絡。此外，汽車領域的成熟製程晶片短缺的情況也可能延續。晶片業主管表示，由於轉向電動車需要更多晶片，是這個領域晶片短缺情況不會在短期內消退的原因之一。

晶片 營收 疫情

上一則

特斯拉中國廠和德國廠 傳本月陸續停工數周

延伸閱讀

三星成立半導體封裝工作小組 強化與大客戶合作

三星成立半導體封裝工作小組 強化與大客戶合作
台積電首季營收 將超車英特爾 差距僅1億美元

台積電首季營收 將超車英特爾 差距僅1億美元
英特爾俄州設廠 無限期延後

英特爾俄州設廠 無限期延後
稱國會不支持 英特爾俄亥俄新廠動土典禮「無限延後」

稱國會不支持 英特爾俄亥俄新廠動土典禮「無限延後」

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18
Sakhalin 2 開發項目所生產的天然氣主要供應日本。美聯社

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

2022-07-01 19:50

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威

8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」