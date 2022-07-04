半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。(路透)

由於個人電腦（PC）銷售下滑且加密貨幣市場暴跌，疫情 期間的半導體榮景正顯示轉趨疲軟的初步跡象。從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片 業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。

華爾街日報報導，新冠疫情初期消費者瘋狂採購筆電和電子產品的狂熱已經消失，通膨因素也使得想要升級電腦設備的消費者縮手；加密貨幣榮景消退，也讓疫情初期人們在3C專賣店外漏夜排隊搶買加密挖礦晶片、高階電玩遊戲的景象告終。

在汽車和資料中心晶片等一些需求強勁的領域，壓力仍未緩解，但消費者氛圍趨冷，促使英特爾和輝達等幾家大廠提出警告。英特爾財務長辛瑟（ David Zinsner）6月表示，和前一個月的看法相比，下半年的展望「有大量雜音」，該公司尋求調整支出和投資。英特爾6月讓PC晶片部門凍結新的徵才事宜，並實施其他撙節支出措施。

記憶體大廠美光（Micron）上周公布保守的營收 展望，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）警告說，由於PC和智慧手機銷售減少，「產業需求環境已經轉弱」。美光表示正縮減一些支出計畫以因應新的市場變化。

晶片主管、電腦零售業者和經銷商表示，市場走疲的情況在近幾個月惡化，比年初時的預期還低迷，而美國5月通膨率攀抵8.6%，為逾40年高點，促使聯準會準備升息。

加州電子產品經銷商ASI公司行銷副總裁提比爾斯表示，在3月左右，市場對電腦的需求下滑，「通常情況是漸進的，但這回比以往一般預期更為動盪一些」。

輝達表示正減少聘僱，因應加密貨幣和電玩兩大重要領域成長放緩。輝達股價今年上半年重挫48%。加州電子零售商 Central Computers的一位主管表示，消費者過去兩年來忍受購買等候名單、抽獎和配額措施，只為了有機會買到輝達最新顯卡，但現在貨架上庫存充足，「加密貨幣價格大跌，加上股市暴跌，這代表很多人的可支配收入減少，因為他們看著自己的儲蓄或退休金帳戶金額大幅下滑」。

研調機構IDC預期，PC今年出貨預期下滑8.2%至3.21億台，逆轉疫情首年出貨成長13%、次年成長15%的趨勢。

超微（AMD）執行長蘇姿丰上月表示，對今年PC領域看法保守，預期未來幾年需求大致平緩。

電腦製造商惠普（HP）和戴爾（Dell）表示，他們見到主要是低階消費者PC需求走軟，但對企業的銷售穩健。PC出貨不僅受到新銷量減緩的衝擊，也受中國大陸封城擾亂供應鏈、西方國家制裁俄羅斯等因素影響。

分析師對晶片公司的營收展望變得較悲觀。FactSet的數據顯示，分析師預估英特爾第2季營收約184億美元，但現在的平均預估是不到180億美元；對輝達的營收預估同期間也下滑4%至81億美元，符合輝達自家財測。

美銀分析師上周表示：「半導體景氣下滑每三到四年就會發生，而我們可能準備進入新一波。」

儘管需求走軟，沒有一家大廠預測半導體短缺的情況很快結束。蘇姿丰說，伺服器晶片需求依然熱絡。此外，汽車領域的成熟製程晶片短缺的情況也可能延續。晶片業主管表示，由於轉向電動車需要更多晶片，是這個領域晶片短缺情況不會在短期內消退的原因之一。