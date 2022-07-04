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疫情威脅中國長三角 太陽能電池、晶片供應鏈面臨風險

編譯洪啟原／綜合報導
中國正設法遏制新一波疫情，這波疫情可能擴散到其他經濟重鎮，可能造成全球太陽能電池板、藥品和半導體晶片等供應鏈中斷。（路透）
中國正設法遏制新一波疫情，這波疫情可能擴散到其他經濟重鎮，可能造成全球太陽能電池板、藥品和半導體晶片等供應鏈中斷。（路透）

中國正設法遏制新一波疫情，這波疫情可能擴散到其他經濟重鎮，可能造成全球太陽能電池板、藥品和半導體晶片供應鏈中斷。

彭博資訊報導，安徽省泗縣的新冠確診人數大增，官方3日通報287個病例，總確診數自前一周晚些以來已接近1000例。

泗縣和鄰近一個縣在上周實施封控，試圖防堵疫情擴散到鄰近的江蘇。江蘇在中國經濟生產的貢獻度排行第二，也是全球太陽能產業的生產重鎮。

江蘇的確診人數已開始增加。生技中心無錫市通報35人確診，餐廳暫停供應，一些娛樂場所也停業。浙江省和上海也有新增病例；占中國經濟比重25%的長江三角洲地區是否面臨更廣泛的疫情衝擊，已引發外界擔憂。

根據彭博新能源財經（BNEF），全球逾三分之一太陽能電池板的製造產能位於江蘇省，該省也是太陽能電池片和晶圓的主要生產基地。

長江三角洲地區除了是iPhone和Mac筆電、半導體晶片主要零組件的製造重鎮，也是製藥商和電商業務的大本營。受前波疫情影響後，部分製造商的運作尚未回到正軌。

福建省寧德市新增10例人確診，已實施防疫管控措施。寧德市是中國電動車電池龍頭寧德時代的總部所在。

疫情 晶片 供應鏈

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