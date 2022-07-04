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比布蘭特便宜10美元 伊朗、俄國削價賣油 中國坐享其利

編譯葉亭均／綜合報導
伊朗正被迫以更大的折扣幅度在中國銷售原油，以便於俄羅斯原油競爭。路透
伊朗正被迫以更大的折扣幅度在中國銷售原油，以便於俄羅斯原油競爭。路透

伊朗正被迫以更大的折扣幅度在中國銷售原油，每桶價差可達到比國際基準的布蘭特原油還便宜近10美元，原因是必須與俄羅斯石油競爭當地市場。

中國已成為俄羅斯原油的重要市場，原因是莫斯科因入侵烏克蘭、承受國際制裁之際，仍設法尋找石油買家。這使得俄羅斯原油與伊朗原油之間的競爭關係加劇。伊朗在遭美國制裁後，只剩寥寥幾個市場可銷售原油。

俄羅斯5月對中國原油出口飆升至創紀錄的水準，超越沙烏地阿拉伯，成為中國第一大原油供應國。雖然伊朗調降原油售價，以便維持在中國市場的競爭力，但依然維持穩健的收入，很可能是因為中國鬆綁防疫封控措施、推高原油需求。

新加坡能源分析機構Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示：「伊朗和俄羅斯原油的唯一競爭最終會是在中國，完全有利於北京。」「這也可能會讓波灣的產油國不安，見到他們寶貴的市場被價格大幅折扣的原油占領。」

儘管根據中國官方的數據，從2020年底以來，只有三個月從伊朗進口原油，包括今年1月和5月，但第三方的數據顯示，伊朗原油持續流入中國。根據Kpler的數據，中國進口伊朗原油量在4月輕微下滑後，5月和6月都超過每日70萬桶。

不過，產業顧問公司FGE表示，俄羅斯烏拉爾原油（Urals）已取代部分伊朗石油。

根據交易商的說法，伊朗原油的定價比布蘭特原油期貨低了近每桶10美元，以便與預定在8月運抵中國的烏拉爾原油價格齊平。這樣的折扣幅度比俄羅斯入侵烏克蘭之前，約每桶4美元至5美元的折扣幅度更大。

中國的獨立煉油業者是俄羅斯和伊朗原油的主要買家，而便宜的供應對他們而言是重要的，原因是他們受限於與出口燃料相關的規定，這有別於國營的煉油業者。

伊朗 俄羅斯 石油

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