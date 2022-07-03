升息後 銀行可能因疫情期低利貸款賺得暴利 ECB急了

歐洲央行計畫7月21日升息。若未預先防範，銀行可能因疫情期低利貸款賺取暴利。美聯社

根據英國的金融時報，本月稍晚將開始升息 的歐洲央行 （ECB），正設法防範疫情期間提供的長期超低利率 貸款方案「定向長期再融資操作」（TLTRO），被銀行在升息後重新存入央行，輕鬆靠利差賺取暴利。

歐洲央行在疫情期提供了銀行2.2兆歐元的補助貸款，以避免信貸緊縮。最初在2019年9月開始提供TLTRO時，利率是負0.5%，疫情爆發後，歐洲央行曾將利率下調到負1%，實質上是付錢給銀行請他們借更多的錢，前提是它們不縮減放貸金額。

但如今，升息勢在必行，金融時報引述摩根士丹利分析師的估算，歐元區放貸業者有可能大賺40億到240億歐元，取決於升息速度有多快。

歐洲央行正計劃2011年來的首次升息，已在6月宣布，7月21日召開利率會議時，有意提高關鍵利率一碼到負0.25%，9月的升幅可能更高，讓利率超過零，而如果通膨居高不下，還可能進一步升息。

但對家庭和企業升息之際，如果銀行因為納稅人支持的低利貸款輕鬆獲利，給員工分紅且發放投資人股利，「政治上無法接受」。

歐洲央行的選項之一可能是改變貸款條款，減少銀行自TLTRO資金獲得報酬的機率。

歐洲央行沒有披露個別銀行自TLTRO借款的數掏，但法國的銀行是此一便宜流動性的最大用戶，4月的曝險金額將近5,000億歐元，其次是義大利和德國。

一家歐洲銀行的財務長說：「這筆交易對我們來說有利可圖。銀行並不想大聲嚷嚷說，因疫情受惠。」