我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

特斯拉催速 6月產量創新高 中國蔚來和小鵬交車也破紀錄

編譯易起宇／綜合外電
隨著中國鬆綁防疫措施鬆綁，特斯拉6月產量創新高，有助在下半年大幅拉抬交車量。（美聯社）
隨著中國鬆綁防疫措施鬆綁，特斯拉6月產量創新高，有助在下半年大幅拉抬交車量。（美聯社）

受到上海廠停工與供應鏈瓶頸的影響，特斯拉（Tesla）第2季交車量比第1季下滑約18%，終止了兩年來的成長態勢，但6月產量創新高，有助在下半年大幅拉抬交車量，且蔚來和小鵬汽車等中國電動車廠的6月交車量創新高，也成為特斯拉業績的好兆頭。

特斯拉2日表示，由於遭遇「無法掌控的供應鏈挑戰和工廠停工」，上季交車量為25萬4695輛，雖比去年同期增加27%，但季比減少17.9%，也低於分析師預期的約26.1萬輛。

自2020年第3季來，特斯拉每季交車量都屢創新高，比多數車廠更能承受新冠疫情和供應鏈干擾的衝擊，但中國第2季的防疫封控措施迫使特斯拉暫時關閉上海廠，並影響當地供應鏈，執行長馬斯克日前表示，由於中國的製造和供應鏈挑戰，特斯拉經歷「非常艱困的一季」。

不過，隨著中國鬆綁防疫措施的鬆綁，特斯拉正提高上海廠產量，有助提高下半年的交車量。

特斯拉也表示，6月產量為史上最高，但未揭露實際產量。特斯拉上季產量年增25%至25萬8580輛，季減15.3%。

另一方面，巴隆金融周刊（Barron's）也指出，蔚來、小鵬及理想汽車等中國車廠6月交車輛強勁，顯示中國電動車買氣不減，也有利特斯拉業績。

巴隆另報導，鑒於中國防疫封控對整體汽車業的影響，特斯拉上季表現已令人滿意，甚至比預期要好。華爾街對特斯拉上季交車量較新的預期約為24萬輛，Wedbush分析師艾維斯認為，25萬輛是重要關卡，超過此數就是成功，依此思維，特斯拉上季交車量其實約與預期差不多。

艾維斯說：「簡而言之，雖然特斯拉第2季的交車量不好看也不值得一提，但華爾街將關注其下半年軌跡。」特斯拉預定20日美股盤後公布上季財報，8月4日舉行股東年會，市場將關注特斯拉對今年交車量與產量的展望。

特斯拉 供應鏈 汽車

上一則

日經：日本政府重本招徠台積電設廠 引發質疑聲音

延伸閱讀

特斯拉德州廠力拚周產萬輛

特斯拉德州廠力拚周產萬輛
特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現
福斯訂3年計畫 喊超車特斯拉

福斯訂3年計畫 喊超車特斯拉
特斯拉德州廠拉高產能 傳已到周產5千輛

特斯拉德州廠拉高產能 傳已到周產5千輛

熱門新聞

退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
南加華人大媽大叔互毆 只為争廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為争廣場舞第一排 驚動警察救護車
密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡
成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍
俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助