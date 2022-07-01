下半年開市走升 股指平均上漲1%

在史坦普500指數收盤創下數十年來最糟的上半年表現後，美股下半年開始上漲。美聯社

在史坦普500指數 收盤創下數十年來最糟的上半年表現後，美股下半年開始上漲。

道瓊工業平均指數上漲321.83點或1.05%至3萬1097.26點。史指上漲39.95點或1.06%至3825.33點。那斯達克綜合指數上漲99.11點或0.9%至1萬1127.85點。

即使如此，所有主要股指在過去5周內連續第4周下跌。道指本周下跌1.3%，史指和那指本周分別下跌6.7%和4.1%。前一季史指下跌超過16%，為2020年3月以來最大單季跌幅。上半年下跌20.6%，為1970年以來的最大上半年跌幅。它也跌入熊市區域，較1月初創下的歷史高點下跌超過21%。

道指和那指也未能倖免。道指30支股票在第2季下跌11.3%，使其2022年跌幅超過15%。與此同時，那指遭遇2008年以來最大單季跌幅，下跌22.4%。這些損失將以科技股為主的那指推入熊市領域，較11月創下的歷史高點下跌近32%。今年以來也下跌了29.5%。

房屋建築股在晚盤引領市場走高。PulteGroup上漲6.54%，而Lennar和D.R. Horton分別上漲5.71%和5.83%。史指公用事業類股上漲2.5%。

股市扭轉了早盤的跌勢，但投資 人仍關注幾家公司降低獲利財測的警告訊號，加劇了投資人對持續數十年高點的通膨可能繼續對股價構成壓力的擔憂。

瑞銀私人財富管理總經理馬庫斯(Greg Marcus)表示，「對2022年和2023年的共識估計與年初相比基本保持不變，雖然自那時以來股價已大幅下跌。疲弱的財測最終可能會迫使普遍調降獲利預期，這可能會給股市帶來進一步的下行壓力。」

通用汽車 小幅走高，即使該公司警告第2季製造問題可能使其本季的淨利降至16億元至19億元之間。FactSet的數據顯示，分析師預計通用汽車第2季的淨利約為25億元。

與此同時，由於第4財季業績財測令人失望，美光科技下跌2.95%。其他幾家晶片製造商也隨之倒下。西部數據和輝達分別下跌3.15%和4.2%。高通和Advanced Micro Devices分別下跌3.3%和3.66%。

科爾(Kohl's)下跌19.66%，該零售商以消費者支出疲軟為由調降第2財季的財測，並終止了出售其業務的談判，宣稱零售環境自招標程序開始以來已經惡化。

「大空頭」原型伯里(Michael Burry)也警告，金融市場的暴跌只是進行到一半，企業接下來將看到獲利下滑。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)回應了伯里的觀點，指出即使在經濟溫和放緩的情況下，史指相對同比成長10%的獲利預測「可能過高」。他還強調了通膨見頂的必要性，這是造成股市上半年最糟表現的眾多因素的核心。

他說，「至今為止的疲軟幾乎完全是多重收縮，獲利是下一個引爆點。」「第2季和第3季財報季的財測最終將決定這次拋售的深度，但市場可能無法維持新的牛市，直到通膨和通膨預期得到良好控制，聯準會(Fed)至少可以放棄鷹派言論。」

供應管理協會(ISM)表示，6月製造業活動弱於預期。該月全國工廠活動指數降至53，為2020年6月來最低值。ISM的新訂單指數也從55.1降至49.2，為2020年5月以來的首次收縮。

雖然部分華爾街人士樂觀地認為美股將在2022年底前復甦，因歷史證明，當市場在上半年下跌超過15%時，下半年往往會反彈。但其他人正面對揮之不去的通膨，Fed甚至進一步收緊貨幣政策，這可能會導致潛在的反彈倒退。

上半年和第2季的大幅虧損出現在投資人努力應對高通膨和收緊貨幣政策之際。為此，Fed也加大了應對物價飆升的力道，6月升息了0.75個百分點，是1994年以來的最大漲幅。

這兩個因素都導致了對經濟衰退的擔憂不斷升級。第1季GDP收縮1.6%，亞特蘭大Fed的GDPNow追踪工具顯示第2季經濟產出再下降1%。