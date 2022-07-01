芝加哥小麥跌回俄烏戰前水準 北半球迎收成季 全球緊盯

戰火對烏國物流的干擾、俄國面臨的財務限制，將是影響這兩個小麥供應大國出貨量的關鍵。路透

芝加哥小麥1日盤中一度跌4%至8.49美元，是2月23日俄羅斯 出兵烏克蘭 前一天以來最低。隨著7月北半球收成季到來，帶動出口加速擴張，全球小麥市場正在進入關鍵時刻。烏克蘭小麥銷量因俄軍入侵大受衝擊，外界正緊盯俄烏戰爭將如何影響新一季的小麥出貨情況，及其他供應國能否填補供應缺口。

彭博資訊報導，由於黑海港口受堵，烏克蘭已轉而走鐵路及河運出口作物，而俄羅斯則正準備迎來史上最大豐收季之一。此刻戰火對烏國物流的干擾、俄國 面臨的財務限制，將是影響這兩個小麥供應大國出貨量的關鍵。

黑海港口運出的小麥出貨量向來占全球交易量的四分之一，因此當地出貨情況正引發全球密切關注。儘管近期小麥價格大幅下滑，但仍比每年這個時候的正常價位高出許多。這已引發食品通膨，並促使各國領袖矢言更強力對抗飢餓危機。

芝加哥諮詢公司AgResource總裁Dan Basses說，我們從未在戰爭籠罩的糧食市場進行買賣，這是全新的情況，「俄羅斯將會銷售小麥，但這不會很容易。」

自俄烏開戰來，小麥最大出口國俄羅斯的出貨量未受太大影響，持續銷往傳統買家，但這次收成季的出口料將面臨挑戰。俄國農業並非國際制裁的目標，但民間已採取配套措施，例如一些銀行縮減信用額度，船運公司也減少服務。

然而，烏克蘭小麥出口銷售仍低迷不振。黑海沿岸碼頭被封，恐導致烏國本季出貨量不到預估產量的一半，俄軍的攻擊也摧毀了黑海港口的糧食儲存設施。

若黑海小麥出口遭到干擾，意味著各國進口商將仰賴歐盟等其他貨源，甚至於價格數一數二貴的的美國小麥，都變得有競爭力。以全球小麥銷量計算，俄羅斯穩坐榜首、歐盟名列第二，美國位居第三，烏克蘭排名第六。

已有跡象顯示市場貨源結構改變。埃及已本周向法國訂購35萬噸小麥，比俄國進口量高出一倍。巴黎顧問業者Agritel表示，這很不尋常，埃及稍早還都從黑海進口小麥。