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下半年美股展望能否好轉？成也油價 敗也油價

編譯湯淑君／綜合外電
2022上半年美股跌得慘兮兮，下半年展望能否好轉，油價走勢是一大決定性因素。圖／路透
2022上半年美股跌得慘兮兮，下半年展望能否好轉，油價走勢是一大決定性因素。圖／路透

2022上半年美股市況糟透了，跌勢之慘為數十年來僅見，遠比年初時的預測糟糕。下半年展望能否轉趨樂觀，油價走勢是一大決定性因素。

巴隆周刊（Barron's）報導，上半年美股大跌，最大因素是油價飆漲。世界各地逐漸走出新冠肺炎疫情陰影、重啟經濟活動，帶動油價上漲，俄羅斯入侵烏克蘭更為油價漲勢火上加油，引燃通膨火焰在世界各地竄起，熱度為數十年來首見，也迫使聯準會（Fed）及其他央行加快並擴大升息腳步。

通膨居高不下和利率節節升高，對消費者—經濟成長的台柱—形成雙重打擊。經濟前景轉為黯淡，正是美股標普500指數上半年表現掉到1970年來最差的主因。

然而，一如往年，這波能源價格飆漲也內含自我毀滅的種子：石油供應吃緊顧慮會把油價推上去，需求轉弱展望也會把油價壓下來。

布侖特和西德州原油價格6月雙雙下滑，是去年11月來月線首次收跌。儘管石油公司是上半年股市中少數逆勢上漲的贏家，6月股價已滑落，顯示投資人押注油價不可能永遠盤旋在高檔。

BCA Research旗下Counterpoint首席策略師Dhaval Joshi預測，若是依循過去經濟衰退時的走勢型態，油價將會從高峰價位腰斬，跌到每桶55美元左右。

一旦油價大幅拉回，將對Fed控制通膨大有幫助。5月核心通膨率已減緩，汽油價格也在止於6月20日當周出現九周來首見回跌。

能源價格高漲已造成許多傷害，但若鑑往能知來，不久可望回落，那麼2022下半年展望應該比目前樂觀許多。

路透日前發布的訪調結果顯示，今年油價可望維持在每桶高於100美元的價位，反映歐洲等地區仍難戒斷對俄羅斯供油的依賴。不過，隨著央行賣力收緊貨幣政策抗通膨，經濟滑向衰退的風險日增，仍可能對油價上漲產生抑制作用。

油價 美股 石油

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美股下半年首日開低 交易清淡

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