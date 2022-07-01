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5月PCE數據 曝美國經濟陷「技術性」衰退風險升高

編譯任中原／綜合外電
美國5月PCE數據進一步顯示消費支出在走下坡，而消費支出又是美國經濟的骨幹，因此難以期待或希望經濟能夠避免短期性的下坡。(路透)
美國5月PCE數據進一步顯示消費支出在走下坡，而消費支出又是美國經濟的骨幹，因此難以期待或希望經濟能夠避免短期性的下坡。(路透)

美國5月個人消費支出（PCE）僅小幅增加0.2%，是一年來最小的單月升幅，也比4月的0.6%升幅明顯下降， 經過通膨調整後的實質PCE更減少0.4%，主要是受通膨率與利率雙升的壓制，也顯示美國經濟陷入「技術性」衰退的風險升高。

標普全球市場情報部門立即將今年第2季國內生產毛額（GDP）成長率預估值從原先的微幅正成長，下修到-1.5%。亞特蘭大區聯邦準備銀行編製的GDP現況追蹤（GDPNow tracker）模型預估，第二季GDP將萎縮1%。

由於第1季GDP按季比年率已萎縮1.6%，如果第2季再出現負成長，已符合市場人士普遍認同的「衰退」定義。儘管經濟是否當真陷入衰退，要由國家經濟研究局（NBER）在幾個月之後判定，但許多市場專家都以「經濟連續萎縮兩季」作為衰退的「技術性」定義。

經濟學者指出，5月PCE數據進一步顯示消費支出在走下坡，而消費支出又是美國經濟的骨幹，因此難以期待或希望經濟能夠避免短期性的下坡。

物價上漲， 加上經濟成長減緩，已使密西根大學消費者信心指數降到空前低點，使美國經濟免於衰退的希望下降。

PCE報告也顯示，5月個人稅後實質可支配所得減少0.1%，顯示家庭收入愈來愈難跟上通膨上升的步調。

不過通膨勢頭稍趨緩和。5月PCE平減指數比去年同期上升6.3%，升幅與4月持平；扣除能源與食品後的核心平減指數年升4.7%，已連續第三個月下降。

消費者正在動用之前的儲蓄維持消費。疫情期間家庭總共約累積了2兆美元的超額儲蓄，專家估計這筆儲蓄到9月勞動節前後就可能用光。

家庭也在改變消費習慣。6月12日止的3個月期間，休閒性餐廳的晚餐來客數約比去年同期減少3%。5月零售銷售額也出現一年來的首次減少，顯示消費者逐漸將消費要項從產品轉向服務。

儲蓄 指數 疫情

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