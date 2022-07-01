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美元下跌 第2季仍創2016年來最佳單季漲幅

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓對美元單季貶值11.5％，創下2016年第4季以來最大跌幅。(路透)
日圓對美元單季貶值11.5％，創下2016年第4季以來最大跌幅。(路透)

美元周四下跌，仍創下2016年以來的最佳單季漲幅，美國消費者支出數據和消費支出價格指數漲幅低於預期，反映美國通膨似已見頂。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四跌0.4%至104.685。在利率上升和避險資金湧入的帶動下，美元指數第2季上漲6.5％，是2016年第4季以來的最大單季漲幅。此外，美元指數已連續四季上漲，是三年多來最長。

隨著美國股市下跌，日圓反彈，美元兌日圓跌0.7％至135.66日圓，單月漲幅收窄至5.4％，單季漲幅收窄至11.5％，創下2016年第4季以來最大漲幅；美元對日圓匯率自1997年以來首次出現連續一連六季漲勢。

法國農業信貸銀行外匯策略師Valentin Marinov表示，「核心PCE今天證實了美國核心通膨率可能已經見頂。市場進一步在一定程度上認為，數據證實了聯儲會鷹派程度在6月達到了頂峰，因此外匯投資人就可能對他們的美元多頭中獲利了結，」 。

歐元兌美元升值0.4％至1.0481，盤中一度跌至1.0383；歐元第2季跌5.3％，創下2016年以來最差單季表現，並且歐元兌美元匯率三年來首次連續四季走貶。

美元兌瑞郎跌0.1％至0.9541，稍早一度上漲0.6％；瑞郎兌美元連續兩個月上漲，但第二季度仍下跌3.3％。

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