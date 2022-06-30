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「大賣空」貝瑞：美股下跌只走一半 接著面臨獲利壓縮

香港主權移交25周年  「二次回歸」何去何從？

「大賣空」貝瑞：美股下跌只走一半 接著面臨獲利壓縮

編譯黃淑玲／綜合外電
美股下半年要繼續繫緊安全帶？知名投資人貝瑞（Michael Burry）警告，接著要迎來獲利壓縮。 （路透）
美股下半年要繼續繫緊安全帶？知名投資人貝瑞（Michael Burry）警告，接著要迎來獲利壓縮。 （路透）

電影「大賣空」主角本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）推文指出，現在應該已經走到美股今年這波下跌的一半路程，已經歷的前半段是個「多重壓縮」期，接下來的後半會是「獲利壓縮」階段。

貝瑞的推文寫道：「經通膨調整，2022年上半標普500跌了25%到26%，那斯達克跌34%到35%，比特幣跌64%到65%。這是多重壓縮。接下來，獲利壓縮上場。因此，可能走在半路上了。」

貝瑞現在經營自己創辦的Scion資產管理公司，他日前曾經推文警告，其實以美國零售業的高庫存，問題不是通膨而是通縮，聯準會（Fed）可能需要逆轉其升息與量化緊縮政策。

這位投資界名人說，標普500今年前六個月的慘況，是尼克森擔任總統以來最差的上半年表現。

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