「大賣空」貝瑞：美股下跌只走一半 接著面臨獲利壓縮

電影 「大賣空」主角本尊、知名投資 人貝瑞(Michael Burry)推文指出,現在應該已經走到美股今年這波下跌的一半路程,已經歷的前半段是個「多重壓縮」期,接下來的後半會是「獲利壓縮」階段。

貝瑞的推文寫道:「經通膨調整,2022年上半標普500跌了25%到26%,那斯達克 跌34%到35%,比特幣跌64%到65%。這是多重壓縮。接下來,獲利壓縮上場。因此,可能走在半路上了。」

貝瑞現在經營自己創辦的Scion資產管理公司,他日前曾經推文警告,其實以美國零售業的高庫存,問題不是通膨而是通縮,聯準會(Fed)可能需要逆轉其升息與量化緊縮政策。

這位投資界名人說,標普500今年前六個月的慘況,是尼克森擔任總統以來最差的上半年表現。

Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%, and Nasdaq down 34-35%, Bitcoin down 64-65%.

That was multiple compression. Next up, earnings compression. So, maybe halfway there.