美光財測遠不如預期…消費者電腦、手機的開銷減少了

今年截至6月30日收盤，美光股價大跌41%。（路透）

美國最大記憶晶片 製造商美光科技（Micron Technology）本季財測不如分析師 所料，反映消費者減少對電腦和手機的開銷，對近來表現不佳的半導體股有如雪上加霜。

美光發布新聞稿說，本季（該公司第4季度）預料為72億美元，不如分析師所估的91.4億美元。不計特定項目損益，每股獲利約 1.63美元，遠不如分析師原估的2.57美元。

如此展望反映美光記憶晶片兩大市場─電腦和智慧手機都出現趨緩之象。在全球經濟轉趨衰退的疑慮下，消費者和企業已開始節制開銷。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 發布新聞稿說：「最近，產業需求環境已減弱，我們因此採取行動來調節對2023年度的供給成長。」這表示美光計劃利用庫存而非增產來滿足訂單需求，對新廠和設備的支出也會減少。

美光周四盤後股價一度大跌逾8%，隨後跌幅收斂至3%。今年截至周四收盤，美光股價大跌41%，同期間整個半導體股也崩跌。

截至6月2日的三個月，美光營收 成長16%至86.4億美元，是一年多來最小增幅。淨利為26.3億美元，每股純益2.34美元。上季獲利和營收大致符合分析師原料。