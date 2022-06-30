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史指上半年收官 52年來最差表現

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

美國銀行（Bank of America）分析師John Murphy撰寫年度報告預測，隨競爭對手發布135款新電動車特斯拉（Tesla）的美國電動車製造商霸主地位，可能在2025年前拱手讓給通用汽車（GM）或福特汽車（Ford）。

Murphy表示，電動車銷量持續飆升，馬斯克的公司仍能成長，不過市占率將從目前的逾70%降到2025年的大約11%。特斯拉雖有鐵粉，但跟不上通用、福特和幾家外國車廠推出新車型的步伐。

他說：「過去10年，馬斯克在一種真空環境下運作，沒有太多競爭。接下來的四年，有非常好的產品填補這種真空，不是經濟型小電動車，是真正的好產品。」

到2025年，美國電動車的年銷量可能從去年的約40萬輛，增加到8倍的320萬輛以上，使得包括特斯拉在內每家推出新車型的公司都能在銷量上取得突破。 Murphy預測通用和福特能占據市場領先地位，各有約15%的市占。

通用計畫從2023年到2026年間，在美國市場推出17款新型電動車，福特將推出6款，福斯11款，而南韓車廠現代和起亞是13款。他們都可能成為贏家，搶走特斯拉的市占。特斯拉還是會在中國大陸和歐洲擴張，但不會像以前那樣火爆。

特斯拉股價30日下跌1.8%，本季累計跌幅達38%，創下有史以來最差單季表現。

Murphy說，五到十年後，大家會回顧問，為什麼「特斯拉沒有善加利用本能獲得的免費資金，籌到更多錢，更快地打開產能並更快地成長，把門關上。」

特斯拉 電動車 馬斯克

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