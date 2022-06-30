史指上半年收官 52年來最差表現

美股30日下跌，史坦普500指數創下50多年來最差的上半年表現。(美聯社)

美股30日下跌，史坦普500指數 創下50多年來最差的上半年表現。

道瓊工業平均指數下跌253.88點或0.82%至3萬775.43點。史指下跌33.45點或0.88%至3785.38點。那斯達克綜合指數下跌149.16點或1.33%至1萬1028.74點。

30日是第2季最後一天。道指和史指創下2020年第1季以來最糟的單季走勢，當時因新冠疫情封鎖導致股市暴跌。過去三個月，以科技股為主的那指下跌22.4%，是2008年以來的最大跌幅。

史指也創下1970年以來最糟上半年表現，原因是對通膨飆升和聯準會(Fed)升息的擔憂，以及俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭和中國的疫情封鎖。

Homrich Berg投資 長蘭恩(Stephanie Lang)表示：「我們經歷史無前例的全球疫情，以及前所未有的財政和貨幣應對措施。」「它在需求激增和供應鏈中斷方面製造出一場完美風暴，現在又出現幾十年未見的通貨膨脹，就連Fed也措手不及。」

她補充說：「現在市場被迫適應Fed試圖迎頭趕上並放慢成長的新現實。」

今年稍早債券殖利率 的飆升和史上高昂的股票估值導致科技股首先暴跌，因為投資人從以成長為導向的市場領域撤出。利率上升會降低未來獲利吸引力，成長型公司就是這方面的代表。

以科技股為主的那指今年受到的打擊尤其嚴重。該指數現在比11月22日的歷史高點低31%以上。一些大型科技公司今年出現大幅下滑，其中Netflix下跌71%。蘋果和Alphabet分別下跌大約23%和24.8%，而臉書的母公司Meta下跌52%。

Universal Health Services 30日下跌6.09%，並因發布第2季獲利和營收財測低於預期後引領市場走低，理由是患者數量減少。HCA Healthcare下跌4.33%。Abiomed和Viatris分別下跌3.5%和3.15%。

藥房股Walgreens Boots Alliance是道指跌幅最大個股，在該公司重申其調整後每股獲利為低個位數成長的全年財測後下跌7.27%。

摩根史坦利29日將嘉年華目標價大砍約一半，並表示有可能降至零，郵輪股繼續拖累大盤。嘉年華與皇家加勒比分別下跌2.33%和3.05%。挪威郵輪公司下跌3.85%。

家庭零售股也下跌。高端家具連鎖企業RH在發布全年獲利預警後下跌10.53%。Wayfair和Williams-Sonoma分別下跌9.63%和4.38%。

商務部報告，Fed首選的通膨指標、5月核心個人消費支出(PCE)物價指數上揚4.7%，較前月減少0.2個百分點，但仍處於1980年代來最高水平。根據《道瓊》數據，該指數預計同比成長4.8%。

追踪該地區商業活動的芝加哥採購經理人指數在6月為56，略低於StreetAccount估計的 58.3。

Fed已採取積極行動，試圖降低已飆升至40年高點的猖獗通膨。

克利夫蘭Fed行長梅斯特29日表示，如果當前經濟狀況持續下去，她支持在Fed將舉行的7月會議上升息75個基點。Fed 6月初將基準利率調升了四分之三一個百分點，為1994年以來的最大漲幅。

某些華爾街觀察人士擔心，過於激進的行動會使經濟陷入衰退。

Sanders Morris Harris主席鮑爾(George Ball)說，「我們認為股市尚未見底，未來還會有進一步的下行空間。投資人現在應該持有較高水平的現金。」「我們認為史指會在3100點附近觸底，因為Fed積極但必要的抗通膨措施，可能會壓低企業獲利並推低股市。」

Payne Capital Management資深財富顧問加西亞(Courtney Garcia)表示，即使通膨正在見頂，它也會持續一段時間，但在這種環境下，投資人仍有很好的機會。

她說，「市場將在衰退真的發生之前進行定價，這就是投資人應該特別注意的。」「當你經歷像現在這樣上半年下跌超過15%的時期，一如史上出現過的前幾次，下半年通常有不錯的表現，平均上揚約24%。」

然而蘭恩指出，在當前的股指不振中，Fed不太可能介入，以寬鬆政策協助限制股市跌幅，一如過去前Fed主席格林斯潘時代的「Fed賣權」那樣。

她說，「通膨將會持續一段時間，我們預期Fed會全力對抗，不會出現過去十幾年每當股市大跌時就會浮現的Fed賣權。」