史指上半年收官 52年來最差表現
美股30日下跌，史坦普500指數創下50多年來最差的上半年表現。
道瓊工業平均指數下跌253.88點或0.82%至3萬775.43點。史指下跌33.45點或0.88%至3785.38點。那斯達克綜合指數下跌149.16點或1.33%至1萬1028.74點。
30日是第2季最後一天。道指和史指創下2020年第1季以來最糟的單季走勢，當時因新冠疫情封鎖導致股市暴跌。過去三個月，以科技股為主的那指下跌22.4%，是2008年以來的最大跌幅。
史指也創下1970年以來最糟上半年表現，原因是對通膨飆升和聯準會(Fed)升息的擔憂，以及俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭和中國的疫情封鎖。
Homrich Berg投資長蘭恩(Stephanie Lang)表示：「我們經歷史無前例的全球疫情，以及前所未有的財政和貨幣應對措施。」「它在需求激增和供應鏈中斷方面製造出一場完美風暴，現在又出現幾十年未見的通貨膨脹，就連Fed也措手不及。」
她補充說：「現在市場被迫適應Fed試圖迎頭趕上並放慢成長的新現實。」
今年稍早債券殖利率的飆升和史上高昂的股票估值導致科技股首先暴跌，因為投資人從以成長為導向的市場領域撤出。利率上升會降低未來獲利吸引力，成長型公司就是這方面的代表。
以科技股為主的那指今年受到的打擊尤其嚴重。該指數現在比11月22日的歷史高點低31%以上。一些大型科技公司今年出現大幅下滑，其中Netflix下跌71%。蘋果和Alphabet分別下跌大約23%和24.8%，而臉書的母公司Meta下跌52%。
Universal Health Services 30日下跌6.09%，並因發布第2季獲利和營收財測低於預期後引領市場走低，理由是患者數量減少。HCA Healthcare下跌4.33%。Abiomed和Viatris分別下跌3.5%和3.15%。
藥房股Walgreens Boots Alliance是道指跌幅最大個股，在該公司重申其調整後每股獲利為低個位數成長的全年財測後下跌7.27%。
摩根史坦利29日將嘉年華目標價大砍約一半，並表示有可能降至零，郵輪股繼續拖累大盤。嘉年華與皇家加勒比分別下跌2.33%和3.05%。挪威郵輪公司下跌3.85%。
家庭零售股也下跌。高端家具連鎖企業RH在發布全年獲利預警後下跌10.53%。Wayfair和Williams-Sonoma分別下跌9.63%和4.38%。
商務部報告，Fed首選的通膨指標、5月核心個人消費支出(PCE)物價指數上揚4.7%，較前月減少0.2個百分點，但仍處於1980年代來最高水平。根據《道瓊》數據，該指數預計同比成長4.8%。
追踪該地區商業活動的芝加哥採購經理人指數在6月為56，略低於StreetAccount估計的 58.3。
Fed已採取積極行動，試圖降低已飆升至40年高點的猖獗通膨。
克利夫蘭Fed行長梅斯特29日表示，如果當前經濟狀況持續下去，她支持在Fed將舉行的7月會議上升息75個基點。Fed 6月初將基準利率調升了四分之三一個百分點，為1994年以來的最大漲幅。
某些華爾街觀察人士擔心，過於激進的行動會使經濟陷入衰退。
Sanders Morris Harris主席鮑爾(George Ball)說，「我們認為股市尚未見底，未來還會有進一步的下行空間。投資人現在應該持有較高水平的現金。」「我們認為史指會在3100點附近觸底，因為Fed積極但必要的抗通膨措施，可能會壓低企業獲利並推低股市。」
Payne Capital Management資深財富顧問加西亞(Courtney Garcia)表示，即使通膨正在見頂，它也會持續一段時間，但在這種環境下，投資人仍有很好的機會。
她說，「市場將在衰退真的發生之前進行定價，這就是投資人應該特別注意的。」「當你經歷像現在這樣上半年下跌超過15%的時期，一如史上出現過的前幾次，下半年通常有不錯的表現，平均上揚約24%。」
然而蘭恩指出，在當前的股指不振中，Fed不太可能介入，以寬鬆政策協助限制股市跌幅，一如過去前Fed主席格林斯潘時代的「Fed賣權」那樣。
她說，「通膨將會持續一段時間，我們預期Fed會全力對抗，不會出現過去十幾年每當股市大跌時就會浮現的Fed賣權。」
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