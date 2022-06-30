我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙媒逐漸凋零 美國報社平均每周倒閉2家

經濟衰退疑慮、企業獲利預警 美股早盤大跌逾500點

經濟衰退疑慮、企業獲利預警 美股早盤大跌逾500點

編譯陳律安／綜合外電
投資人對經濟衰退的疑懼，加上數家美國企業發布獲利預警，拖累美股30日早盤大跌。路透
投資人對經濟衰退的疑懼，加上數家美國企業發布獲利預警，拖累美股30日早盤大跌。路透

美股三大指數30日早盤大跌，道瓊工業指數挫跌逾500點，原因是數家企業發布獲利預警，且投資人預期主要央行將積極升息對抗通膨，加上最新出爐的個人消費支出顯示放緩，加深了投資人對經濟衰退的疑懼。

道瓊工業指數30日早盤重挫572點或1.8%、標普500指數跌1.7%、那斯達克指數跌2.6%。費城半導體指數跌1.88%、台積電ADR重挫3.5%。

環球健康服務公司（UHS）因病人數量減少，發布不如市場預期的第2季財測，拖累其股價重挫6%，Centene、Abiomed、PerkinElmer等同業的股價也分別大跌約5%。

房屋修繕連鎖業者RH也發布全年的獲利預警，該公司股價應聲重挫約9%；同業Wayfair、Williams-Sonoma股價也分別下跌逾4%。

Vital Knowledge公司總裁克里薩佛利說，經濟成長放緩、企業的每股盈餘（EPS）展望漸趨黯淡，及央行持續實施貨幣緊縮政策等利空，已打擊近幾個月的股市信心，今天這類情況又再度上演。

標普500指數料將寫下落入1970年最糟糕的上半年表現，原因是通膨飆升、聯準會升息、俄烏戰爭未解、及中國大陸的防疫封控措施都加劇了經濟衰退疑慮。

指數 股價 投資

上一則

美國初領失業救濟金人數小減 顯示勞動市場緊俏緩解

延伸閱讀

加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等

加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等
衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌

衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌
用加薪因應通膨 南韓最低工資調升5% 明年上路

用加薪因應通膨 南韓最低工資調升5% 明年上路
加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

熱門新聞

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

2022-06-24 16:32

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟