經濟衰退疑慮、企業獲利預警 美股早盤大跌逾500點

投資人對經濟衰退的疑懼，加上數家美國企業發布獲利預警，拖累美股30日早盤大跌。路透

美股三大指數 30日早盤大跌，道瓊工業指數挫跌逾500點，原因是數家企業發布獲利預警，且投資 人預期主要央行將積極升息對抗通膨，加上最新出爐的個人消費支出顯示放緩，加深了投資人對經濟衰退的疑懼。

道瓊工業指數30日早盤重挫572點或1.8%、標普500指數跌1.7%、那斯達克指數跌2.6%。費城半導體指數跌1.88%、台積電ADR重挫3.5%。

環球健康服務公司（UHS）因病人數量減少，發布不如市場預期的第2季財測，拖累其股價 重挫6%，Centene、Abiomed、PerkinElmer等同業的股價也分別大跌約5%。

房屋修繕連鎖業者RH也發布全年的獲利預警，該公司股價應聲重挫約9%；同業Wayfair、Williams-Sonoma股價也分別下跌逾4%。

Vital Knowledge公司總裁克里薩佛利說，經濟成長放緩、企業的每股盈餘（EPS）展望漸趨黯淡，及央行持續實施貨幣緊縮政策等利空，已打擊近幾個月的股市信心，今天這類情況又再度上演。

標普500指數料將寫下落入1970年最糟糕的上半年表現，原因是通膨飆升、聯準會升息、俄烏戰爭未解、及中國大陸的防疫封控措施都加劇了經濟衰退疑慮。