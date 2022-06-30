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比特幣價格跌破2萬美元 分析師警告未來路崎嶇難行

編譯易起宇／綜合外電
比特幣跌破2萬美元，分析師警告接下來的路將不好走。 路透
比特幣跌破2萬美元，分析師警告接下來的路將不好走。 路透

比特幣價格30日跌破20,000美元，一連串重大利空消息打擊市場信心，分析師警告，比特幣的未來之路恐將顛簸難行。

Coindesk數據顯示，比特幣30日價格下跌5.4%至19,004.20美元，創下自6月19日來低點。一連串的利空消息為外界對加密幣基本精神的投機與創新的批判增添柴火，包括最新發生的知名加密貨幣避險基金三箭資本（Three Arrows Capital）遭到清算。

加密幣新聞網站Cointelegraph報導，推特代號為IncomeSharks的分析師警告正在觀望進場的投資人，最好為夏季的價格波動做好準備。

他說：「在波動區間賠錢的投資人比大跌期間還多。我看好比特幣的中期走勢，今年夏季將是波動交易和累積比特幣的時候，我將會在11月底或12月削減風險或出售大部分持有的部位。」

交易員兼分析師Rekt Capital則表示，近期的價格波動反映其他市場的熊市，可能為這波跌勢的谷底提供線索。

他說，在6月20日那周，比特幣出現與2018年熊市谷底期間類似的買方交易量，「但在形成2018年的谷底時，在買方交易量出現後，比特幣價格又多下跌了20%。若照當時趨勢，比特幣價格將跌至16,400美元」。

推特代號為Miles J Creative的分析師則提供較樂觀前景，他認為比特幣「上漲局面即將到來」。

他說：「在比特幣歷史上，比特幣只有在退出熊市時會有現在的累積結構，而不在進入熊市時。雖然這次或許會不同，但投資人累積比特幣就代表著上漲局面即將到來。」

比特幣 熊市 分析師

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