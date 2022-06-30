衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌

倫敦金屬交易所基本金屬指數自3月底以來重挫23%, 將面臨2008年來最大單季跌幅。(路透)

由於中國經濟僅漸進復甦，以及對全球衰退的擔憂加深，金屬價格正面臨2008年以來最大單季跌幅。至於煉鋼原料鐵礦砂，過去一季大跌將近25%。

倫敦金屬交易所（LME）基本金屬指數 自3月底以來重挫23%。錫的表現最差，大跌38%，鋁價下挫約三分之一，銅價下跌約五分之一。僅管單季跌幅很大，但該指數今年來的跌幅是12%。

基本金屬周四走跌，截至上午11時37分，LME錫與銅的價格下跌0.1%，鋁價持穩，鋅價下跌1.3%。

中國6月鋼鐵業採購經理人指數跌到2008年金融危機以來最低；衡量工廠活動的製造業採購經理人指數，2月以來首次上升到50榮枯分界線之上，但這種改善幅度相當溫和，疲軟的房市繼續對金屬需求形成壓力，而且中國清零政策未變，意味如果病例數再升高，可能又會祭出限制措施。

隨著投資人權衡中國本月鋼鐵採購銳減以及製造業活動微幅上升等數據，鐵礦砂連續第二天走跌。新公布的數據對交易商幾無任何激勵效果，鐵礦砂過去三個月已經大跌近四分之一。

Bloomberg Ecomonics首席亞洲經濟學家Chang Shu撰寫報告指出，鐵礦石今年下半年不太可能快速穩步復甦。她也提到中國不動產業「陷入困境」，和當局對疫情的「零容忍」政策將阻礙消費。

美國甚至是全球經濟陷入衰退的威脅持續籠罩市場。美國聯準會主席鮑爾和其他央行 總裁在歐洲央行年度論壇上警告，世界正轉向高通膨環境，至少主要經濟體成長放緩，這將抑制建築活動。

截至下午12時01分，新加坡 鐵礦砂價格下跌0.7%至每噸121.20美元。