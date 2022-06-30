我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌

編譯季晶晶／綜合外電
倫敦金屬交易所基本金屬指數自3月底以來重挫23%, 將面臨2008年來最大單季跌幅。(路透)
倫敦金屬交易所基本金屬指數自3月底以來重挫23%, 將面臨2008年來最大單季跌幅。(路透)

由於中國經濟僅漸進復甦，以及對全球衰退的擔憂加深，金屬價格正面臨2008年以來最大單季跌幅。至於煉鋼原料鐵礦砂，過去一季大跌將近25%。

倫敦金屬交易所（LME）基本金屬指數自3月底以來重挫23%。錫的表現最差，大跌38%，鋁價下挫約三分之一，銅價下跌約五分之一。僅管單季跌幅很大，但該指數今年來的跌幅是12%。

基本金屬周四走跌，截至上午11時37分，LME錫與銅的價格下跌0.1%，鋁價持穩，鋅價下跌1.3%。

中國6月鋼鐵業採購經理人指數跌到2008年金融危機以來最低；衡量工廠活動的製造業採購經理人指數，2月以來首次上升到50榮枯分界線之上，但這種改善幅度相當溫和，疲軟的房市繼續對金屬需求形成壓力，而且中國清零政策未變，意味如果病例數再升高，可能又會祭出限制措施。

隨著投資人權衡中國本月鋼鐵採購銳減以及製造業活動微幅上升等數據，鐵礦砂連續第二天走跌。新公布的數據對交易商幾無任何激勵效果，鐵礦砂過去三個月已經大跌近四分之一。

Bloomberg Ecomonics首席亞洲經濟學家Chang Shu撰寫報告指出，鐵礦石今年下半年不太可能快速穩步復甦。她也提到中國不動產業「陷入困境」，和當局對疫情的「零容忍」政策將阻礙消費。

美國甚至是全球經濟陷入衰退的威脅持續籠罩市場。美國聯準會主席鮑爾和其他央行總裁在歐洲央行年度論壇上警告，世界正轉向高通膨環境，至少主要經濟體成長放緩，這將抑制建築活動。

截至下午12時01分，新加坡鐵礦砂價格下跌0.7%至每噸121.20美元。

指數 央行 新加坡

上一則

全球製造業存貨 一路上衝

下一則

蔚來汽車遭空襲 在港股價暴跌

延伸閱讀

史坦普500指數何時觸底？華爾街老手估回檔35%是底部

史坦普500指數何時觸底？華爾街老手估回檔35%是底部
大型科技股施累美股大跌 消費者信心低落加深衰退疑慮

大型科技股施累美股大跌 消費者信心低落加深衰退疑慮
分析師：科技股大跌反而是好事

分析師：科技股大跌反而是好事
經濟看衰 黃小玉期貨大跌

經濟看衰 黃小玉期貨大跌

熱門新聞

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

2022-06-24 16:32

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯