史坦普500指數何時觸底？華爾街老手估回檔35%是底部

華爾街老手伯爾預估，標普500指數比1月觸及的歷史高點大幅回檔35%，這個跌幅雖使人大感不安，但他認為市場對此不必太過悲觀。（美聯社）

很少有財經專家會對史坦普500指數 重挫35%的預測一笑置之，但縱橫股海60年的華爾街 老手、金融服務公司Sanders Morris Harris董事長伯爾（George Ball）卻表示，史坦普跌這麼多只不過是正常的回檔。

伯爾預估，史坦普500指數將在3,100點觸底，也就是比1月觸及的歷史高點4,796點大幅回檔35%。伯爾表示，這個跌幅雖使人大感不安，但他認為市場對此不必太過悲觀，因股市在疫情初期觸底強彈的案例殷鑑不遠。

他接受彭博電話採訪時說：「我們都喜歡從股市高點倒數，但這沒有任何意義，這是漲幅受到侵蝕，而不是可怕損失的累積。史坦普跌到3,100點算是相當正常的周期性調整，可抑制經濟刺激和投資人心理預期造成的過度漲幅。」

伯爾表示，今年來市場氛圍低迷，企業獲利可能也不容樂觀。他說，自從分析師開始逐步調降企業獲利預估後，企業財報季就成為未來的關注焦點。

隨著聯準會（Fed）大幅升息抑制通膨，史坦普指數今年來已大跌逾20%、墜入熊市。央行採取更鷹派的緊縮路徑和市場預期企業將下修財測，這是伯爾看跌史坦普的兩大原因。

他說：「我認為Fed抑制通膨的決心比贏得政治掌聲更為堅定，而且這份決心將比我和其他人一個月前預估的更加堅定。」