股指漲跌互見 道指上揚82點 那斯達克小挫

美股29日出現波動，道瓊上漲82點，史坦普、那斯達克小跌。Getty Images

美股29日出現波動，主要股指在前一交易日試圖反彈失敗，並且市場準備創下1970年以來最糟的上半年走勢。

道瓊工業平均指數 上漲82.32點或0.27%至3萬1029.31點。史坦普500指數下跌2.72點或0.07%至3818.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌3.65點或0.03%至1萬1177.89點。

隨著第2季於30日結束，投資人仍在尋找惡性市場拋售的底部。對經濟放緩和激進升息 的擔憂，占據了2022年上半年大部分時間，對經濟衰退的擔憂正在上升。

富國銀行資深股票分析師哈維(Christopher Harvey)在最新報告中表示：「我們預計今年夏天將出現大幅波動，出現『撕破臉』的空頭回補反彈，隨後是受經濟影響的市場暴跌。」「雖然備受期待的市場『暴衝』可能會推動股指持續走高，但市場不會維持反彈，除非它相信聯準會(Fed)將從50-75個基點的緊縮轉變為更普通的25個基點的升息。」

史指在2022年下跌約20%，將創下1970年以來最糟的上半年走勢，當時下跌21.01%。與此同時，從單季來看，道指和史指都可望創下2020年以來最差表現。那指正朝著2008年以來最差的單季邁進。

通用磨坊上漲6.35%，該公司最近一季的獲利和營收均超過預期。

高盛上漲1.27%，之前美國商銀將其升評至買入，並表示即使在經濟放緩的情況下該行也將蓬勃發展。

科技股在道指和史指中漲幅居前。在摩根大通重申加碼評級以及Redburn給予買進評級後，亞馬遜上漲1.42%。Meta Platforms也上漲2.03%，而蘋果和微軟的漲幅都超過1%。

與此同時，由於競爭加劇，美國商銀調降了幾支晶片股的評級，晶片製造商領跌。泰瑞達下跌5.23%。輝達、Advanced Micro Devices和美光分別下跌2.75%、3.45%和3.18%。

嘉年華下跌14.22%，之前摩根史坦利將其目標價大砍一半，並表示面對另一次需求衝擊，它可能會跌至零。該評級拖累其他郵輪股走低。皇家加勒比和挪威郵輪控股分別下跌10.26%和9.4%。

Bed Bath & Beyond暴跌23.58%，該公司公布的上季獲利和營收嚴重低於預期，並宣布其CEO即將卸任。

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，如果經濟狀況屆時保持不變，她將在Fed 7月會議上主張將利率調升75個基點。

她指出：「我還沒有看到通膨的數字，我需要看到這些數字才能認為可以重回升息50基點。」

前一天美股主要股指大幅下跌。雖開盤都強勁上漲，但令人失望的消費者信心數據阻止了這些漲勢並導致股市暴跌。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中寫道：「壓倒性的心態仍然陰鬱，大多數人只是試圖避免熊市反彈，他們相信史指在未來幾個月還會進一步下跌幾百點。」

即使投資人預計持續波動和負面收益修正，但Leuthold Group分析師保爾森(Jim Paulsen)表示，在動盪之中，金融市場「已基本恢復正常」。

他在最新報告中寫道：「與失控的通膨對抗非常激烈，對衰退的擔憂也很猖獗。」但「金融市場已經大幅重估，史指的本益比現在低於平均水平，而10年期美國國債的實際殖利率 高於平均水平。」