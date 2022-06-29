華爾街大空頭Jim Chanos接下來要做空：傳統資料中心

華爾街知名大空頭Jim Chanos押空與三大科技巨擘競爭業務的「傳統」資料中心。（路透）

華爾街知名大空頭Jim Chanos正押空「傳統」的資料中心，因為他們的三大客戶，亞馬遜 AWS、Google Cloud、微軟Azure等科技巨擘，如今變成最強力的競爭對手。

金融時報報導，20年前準確預測美國能源巨擘安隆（Enron）垮台的Chanos，正在為一檔基金籌集數億美元，將放空在美上市的不動產投資 信託基金（REIT）。他說，雖然雲端 在成長，但會成為資料中心的敵人，而非他們的業務，「價值的積累是在雲端公司，不是實體的資料中心」。

資料中心架設了大量的伺服器和網路設備，Digital Realty Trust和Equinix等集團都擁有這樣的大型倉庫。機構投資人向來看好資料中心的需求成長，去年，私募基金巨擘黑石（Blackstone）以大約100億美元買下美國數據中心營運商QTS Realty Trust，當時是資料中心產業有史以來最大筆的併購案。三大雲端服務供應商，亞馬遜雲端運算服務AWS、Google Cloud、微軟Azure，則是資料中心迄今為止的最大租戶。

Chanos的看法是，上述三家科技巨擘偏好依自己的設計建立資料中心，而不是利用現有的資料中心；如果他們選擇外包，提供給合作夥伴的報酬也很低。Canos也說，REIT被高估，現正進入營收和獲利成長下滑的階段。

他指出：「資料中心REIT的真正問題是技術過時。他們的三個最大客戶正轉變成最大競爭對手。當你的最大對手是世上三家最狠的競爭者，你有麻煩了。」