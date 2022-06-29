新加坡砸400億美元建全球最大自動化港口 解決擁堵問題

新加坡 正推動400億美元的重大建設，要在2040年建成全球最大的自動化港口，為供應鏈 擁堵提供解決方案。

新加坡大士港（Tuas）的容量將是現有港口的兩倍，以無人機和自駕車為特色，兩個新泊位去年已開始運作，而下一階段的營建工程仍在繼續。

疫情和俄烏戰爭干擾供應鏈，港口是最明顯的瓶頸，但轉型需要解決許多問題，碼頭受制於技術和空間，貨櫃愈堆愈高，且卡車和勞工短缺，都使得效率愈發低落。

新加坡雖然小，但面對來自上海等地的激烈競爭，2013年就開始撥款，在西海岸徵收土地以興建大士港，到2040年，處理容量將增加一倍到6500萬個20英呎標準貨櫃。該投資 計畫早在供應鏈亂象出現之前就已制定，垷在看來很有先見之明。

星國的大手筆投資發生在其他國家和公司都在縮減港口支出之際，航運諮詢公司Drewry預計，2021到2026年，全球運力每年將增加大約3000萬個標準貨櫃，比2020年止的10年間每年增加4000萬標準貨櫃，減少25%。

南韓海事研究所國際物流分析主管Choi Na Young Hwan表示：「新加坡是全球最大轉運中心，未來幾年將維持其地位，正將自己打造成其他港口的標竿」。

對新港口的投資不僅僅是鋪設更多公路和找來更多卡車，還涉及改善港口的追蹤和協調能力，能掌得住海上狀況以及貨櫃轉運的所有要件。新加坡將使用自動搬運車在泊位和堆場之間移動貨櫃，真人卡車駕駛利用感應器和無線通訊帶領無人駕駛車隊進出港口，保安檢查作業採無人機協助。另外，新加坡的港口努力減少文書，全球有七個接受電子提單的司法管轄區，新加坡是其中之一。

新加坡有其他國家難以複製的優勢。首先，它是轉運站，沒有中國、英國和美國加州等主要終點目的地港口必須面臨的負擔，這些港口擁堵嚴重是因為要把進口貨物由船上運到全國各地，出口貨物則須以卡車運進港口。其次，新加坡工人罷工比其他國家的港口難，降低工會反對自動化的風險。