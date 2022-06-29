我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

新加坡砸400億美元建全球最大自動化港口 解決擁堵問題

編譯季晶晶／綜合報導

新加坡正推動400億美元的重大建設，要在2040年建成全球最大的自動化港口，為供應鏈擁堵提供解決方案。

新加坡大士港（Tuas）的容量將是現有港口的兩倍，以無人機和自駕車為特色，兩個新泊位去年已開始運作，而下一階段的營建工程仍在繼續。

疫情和俄烏戰爭干擾供應鏈，港口是最明顯的瓶頸，但轉型需要解決許多問題，碼頭受制於技術和空間，貨櫃愈堆愈高，且卡車和勞工短缺，都使得效率愈發低落。

新加坡雖然小，但面對來自上海等地的激烈競爭，2013年就開始撥款，在西海岸徵收土地以興建大士港，到2040年，處理容量將增加一倍到6500萬個20英呎標準貨櫃。該投資計畫早在供應鏈亂象出現之前就已制定，垷在看來很有先見之明。

星國的大手筆投資發生在其他國家和公司都在縮減港口支出之際，航運諮詢公司Drewry預計，2021到2026年，全球運力每年將增加大約3000萬個標準貨櫃，比2020年止的10年間每年增加4000萬標準貨櫃，減少25%。

南韓海事研究所國際物流分析主管Choi Na Young Hwan表示：「新加坡是全球最大轉運中心，未來幾年將維持其地位，正將自己打造成其他港口的標竿」。

對新港口的投資不僅僅是鋪設更多公路和找來更多卡車，還涉及改善港口的追蹤和協調能力，能掌得住海上狀況以及貨櫃轉運的所有要件。新加坡將使用自動搬運車在泊位和堆場之間移動貨櫃，真人卡車駕駛利用感應器和無線通訊帶領無人駕駛車隊進出港口，保安檢查作業採無人機協助。另外，新加坡的港口努力減少文書，全球有七個接受電子提單的司法管轄區，新加坡是其中之一。

新加坡有其他國家難以複製的優勢。首先，它是轉運站，沒有中國、英國和美國加州等主要終點目的地港口必須面臨的負擔，這些港口擁堵嚴重是因為要把進口貨物由船上運到全國各地，出口貨物則須以卡車運進港口。其次，新加坡工人罷工比其他國家的港口難，降低工會反對自動化的風險。

新加坡 投資 供應鏈

上一則

股市大熊要待多久？富國銀行：看衰退來不來

下一則

借殼上市退燒 SPAC股價跌5成

延伸閱讀

新加坡再起另一波新冠疫情 新增確診翻倍破萬

新加坡再起另一波新冠疫情 新增確診翻倍破萬
德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人
快看世界／德州卡車46死 偷渡客命喪卡車貨櫃先例多

快看世界／德州卡車46死 偷渡客命喪卡車貨櫃先例多
約旦港口氯氣儲槽發生爆炸意外 12死逾250傷

約旦港口氯氣儲槽發生爆炸意外 12死逾250傷

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元