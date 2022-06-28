股市大熊要待多久？富國銀行：看衰退來不來

史坦普500指數過去的11次熊市平均達16個月，如果經濟沒陷入衰退，持續時間較短。（美聯社）

史坦普500指數 在6月13日正式跌入熊市 ，引發投資人該收手或者考慮逢低買進的辯論。

股價大跌，可能對投資人具有吸引力，但富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）分析師周二警告，股市的「技術性損傷」可能需要時間來修復。

該研究團發現自二戰以來，史坦普500指數過去的11次熊市，平均下跌16個月並產生報酬率負35.1%。

另一個重點是，過去的熊市如果沒遇上衰退，持續時間短得多，平均約6個月，而且報酬率稍微好一點，是負28.9%，但如果經濟陷入衰退，熊市平均持續約20個月，報酬率是更差的負37.8%。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），目前的熊市可追溯回1月3日，當天史坦普500指數收在4796.56點 的歷史新高，因此，從技術面來說，熊市已經來了五個月。

富國銀行的研究團隊說：「把握最近的疲軟可能看起來很誘人，但預期未來幾個月會有更多入市的機會，目前我們傾向於耐心等，不要將新的現金投在股票上。聯準會剛開始緊縮周期，我們已將投資偏好從對經濟敏感的資產，轉移到更重視品質和防禦型的資產。」

同日，DWS集團美洲投資長David Bianco表示，儘管處於熊市，但史坦普500指數最近獲得支撐，今年可能不會再跌太多。他說，今年的熊市與1966年熊市最具可比性，那年大盤僅下跌22%，而美國尚未陷入衰退，「預計史坦普500指數不會進一步大跌。

Bianco預測史坦普500指數今年底之前保持在3700到4100點，這低於DWS先設定的年底目標價5000點。該指數周二收黑，下跌2%到3821.55點。

周二公布的美國消費者信心指數降到16個低點的98.7，因為美國人愈來愈擔心高油價和食品價，以及再次衰退的可能性。

Bianco說，市場逐漸形成的共識是今年底或明年初可能陷入小幅衰退，即使如此，他也不認為信貸會出現惡性循環。他說，房價相對於債務仍物有所值，貸款人有理由準時繳款不違約。