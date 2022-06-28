數據再現利空 股指由升轉跌

美股28日下跌，吐回早盤的漲幅。(Getty Images)

由於未能保持從熊市低點反彈的動能，美股28日下跌，吐回早盤的漲幅。

藍籌股道瓊工業平均指數 下跌491.27點或1.56%至3萬946.99點。史坦普500指數下跌78.56點或2.01%至3821.55點。那斯達克綜合指數表現落後，下跌343.01或2.98%至1萬1181.54點。

盤中一度道指上揚達446.83點或1.4%，史指和那指分別上揚達1.2%和1%。然而，在重要的經濟數據公布之後，主要股指都回吐了漲幅。

經濟諮商會的數據顯示，6月消費者信心指數從5月的103.2跌至98.7，低於《道瓊》估計的100。由於聯準會(Fed)試圖透過大幅升息來應對飆升的通膨，近期對經濟衰退的擔憂加劇。

經濟諮商會還表示，6月消費者信心調查對未來12個月通膨預期為8%，為1987年8月以來的最高水平。

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，「目前我們處於經濟拐點，實際支出和經濟活動仍然積極，但消費者信心和利率代表的金融狀況顯示未來放緩。」「如果能夠避免衰退，那麼股市的估值是合理的；但是，如果真的陷入衰退，那麼我們預計今年的低點還沒有到達。」

由於前一個交易日的反彈行情停滯不前，華爾街股市出現小幅下跌。投資人仍在尋找市場底部，並希望上周的反彈能夠持續，然而似乎沒有明顯的催化劑來推動實質反彈。

Strategas技術分析師維隆(Chris Verrone)寫道，「其中一個更棘手的問題是評估熊市反彈與持續上漲開始之間的差異。」「目前的反彈，在過去4個交易日內上揚8%，表面上令人印象深刻，因為這種情況下的大多數走勢往往如此，但並不代表內部或領漲目標有任何明顯的改善。」

消費者信心數據公佈後，零售股下跌。Bath & Body Works下跌5.78%。勞氏下跌5.15%，家得寶和梅西百貨都下跌超過4%。SPDR史坦普零售ETF下跌3.7%。

即使第4財季獲利和銷售都超過華爾街的預期，運動服裝公司Nike仍下跌6.98%。該公司表示，預計第1財季營收 較上年持平或略有成長，並且在貨幣中性的基礎上，2023年營收成長將保持在低兩位數的水平，因為它繼續面對大中華區的新冠疫情。

晶片股大幅下跌，Advanced Micro Devices下跌6.24%，輝達和Marvel分別下跌5.26%和4.89%。與此同時，在分析師預測蘋果將在2023年iPhone上使用其通訊晶片後，高通上漲3.48%。

中國28日放寬了入境旅客的新冠病毒限制，將抵達後的隔離時間縮短一半至7天，提振了旅遊和賭場股。永利度假村和拉斯維加斯金沙分別上漲3.15%和4.04%。航空公司一開始走高，但隨著市場下跌，回吐漲幅。

在宣布上海迪士尼 樂園將於本周重新開放後，迪士尼起初也受此消息提振走升。然而，收盤與其他個股一起走低。