Robinhood成收購目標 加密幣交易所FTX擬出手

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網路券商羅賓漢 市場公司（Robinhood Markets）傳出可能獲加密貨幣交易所FTX收購， 消息激勵羅賓漢股價 27日收盤大漲14%。

是全球最大加密貨幣交易所之一，根據彭博資訊報導，FTX內部正在討論收購羅賓漢的方式。報導指出，羅賓漢尚未收到FTX正式的收購要約，FTX也尚未做出最終決定。

羅賓漢股價27日盤中一度大漲21%，收盤漲幅仍有14%至每股9.12美元，股價今年來已崩跌49%。羅賓漢股價去年8月時一度飆上每股約80美元。

羅賓漢可能成為收購目標的傳言四起，原因是這家在疫情期間大受散戶歡迎的公司命運已經改變，產業的競爭更加激烈。

FTX的億萬富豪創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）27日發布聲明中表示：「我們看好羅賓漢的業務前景，也對可能與他們合作的可能方式感到興奮，我一直很欣賞羅賓漢執行長泰內夫和他的團隊所建立的事業，但目前與羅賓漢沒有積極的購併協商。」

他今年5月表示，已向羅賓漢投資 約約6.48億美元，取得該公司7.6%的A股股票。羅賓漢則不予置評。不過任何外部投資者都很難對羅賓漢發起積極收購行動或要求事業改變，原因是羅賓漢雙重股權結構。