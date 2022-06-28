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美股又來開高震盪 道瓊早盤一度漲逾300點

編譯王巧文／綜合外電
美股三大指數28日早盤一度開高，歸功於銀行股、旅遊類股帶頭衝。路透
美股三大指數28日早盤一度開高，歸功於銀行股、旅遊類股帶頭衝。路透

美股三大指數28日開高後震盪，道瓊工業指數早盤一度漲逾300點，但隨後漲幅收斂，至平盤附近震盪。華爾街大銀行提高股利，加上中國放寬入境隔離政策，都是一開始提振市場信心的利多。

道瓊28日早盤一度漲逾1%，標普500指數漲0.9%，那斯達克綜合指數上揚0.5%，費城半導體指數小漲0.3%，台積電ADR小漲0.5%。但漲幅急速收斂，開盤後30分鐘左右回到平盤附近震盪，那斯達克綜合指數甚至翻黑，跌約0.5%。

北京當局鬆綁入境防疫限令，將入境旅客的隔離期從14天降至七天，鼓舞了旅遊類股及博弈股。永利度假村（Wynn Resorts）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sand）大漲逾7%，美國航空、聯合航空及達美航空（Delta）也飆破6%。

美國銀行、摩根士丹利、高盛等大型銀行通過Fed年度壓力測試後，紛紛提高股利，消息激勵美國銀行股價早盤揚升3%、大摩漲逾3%、高盛上揚2%、花旗漲2%。

Nationwide投資研究部門主管Mark Hackett說，美股從熊市低谷反彈是件喜訊，儘管投資人對經濟復甦持懷疑態度，擔憂經濟成長放緩。

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