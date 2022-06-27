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前財長桑默斯：通膨獲控制後 美六成機率重返長期停滯

編譯季晶晶／綜合報導
美國前財政部長桑默斯說，美國在控制住通膨後，可能重返長期停滯。（路透）
美國前財政部長桑默斯說，美國在控制住通膨後，可能重返長期停滯。（路透）

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）認為，美國的通膨獲得控制後，有六成機率會重返長期停滯。

市場最近開始關注，聯準會新展現的鷹派態度是否會引發衰退，桑默斯認為會。

高盛集團策略師Praveen Korapaty說，投資人對2024年聯邦基金利率的定價，低估了美國2024年經濟衰退的風險。高盛已加入了最近很熱門的、押注聯準會政策轉鴿的行列。

至於通膨得到控制後，經濟會回到2009年後的長期停滯，或者出現新模式？桑默斯主張，有60%的機會可能回到先前的停滯狀態，「就像2008-2009年經濟衰退之後一樣，由於人口老化和危機之後的不確定性導致儲蓄增加，利率將受到抑制。快速的技術發展將再次降低資本財成本。較多的儲蓄和較少的投資意味，須較低的利率來平衡經濟」。

桑默斯指出，美國10年期公債殖利率才站上於3%，就令經濟面臨衰退的威脅，足以證明美國和世界各地無法應付較高的利率。他表示：「這麼低的利率卻似乎要導致衰退，這種事實令人望而卻步。」

即便如此，桑默斯也僅認為有六成機率快轉回到過往。各國政府擔心氣候變遷和能源自給自足問題，大手筆投資綠色能源轉型，會推高投資金額和實質利率。2008年雷曼兄弟倒閉後的種種限制可能放寬，協助更有效率的匹配儲蓄和投資。而且，如果長期停滯確實發生，各國政府可能比上次更積極採取抗衡行動。

華爾街日報資深專欄作家James Mackintosh撰文表示反對，指經濟更可能進入新模式：通膨壓力更大，實質利率更高。

他說，推動長期利率走高的最大力量是去全球化和新獲賦權的勞工。全球化增加競爭、為全球勞動力增加數億低薪員工，是過去40年通膨的強力解方。但如今，頂多只能期待全球化觸頂不倒退。美國和中國和俄羅斯的地緣政治對峙，加劇了保護主義壓力。

勞工的賦權才剛開始。工會在過去無法攻克的亞馬遜、蘋果和星巴克等公司，組織起來了。規模雖小但值得注意。另在英國，鐵路工人、護士、教師或甚至部分律師，正在或威脅要進行罷工。強大的工會創造了更容易出現高通膨的環境，意味必須以更高的實質利率來控制物價。

市場似乎認同桑默斯說通膨不會持久的觀點。實質利率的最佳指標，美國抗通膨債券（TIPS）的殖利率，仍預期美國將面臨長期停滯。

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