上周才剛大漲 股指再度走低

美股27日走低。華爾街即將結束幾十年來最糟的上半年走勢。(美聯社)

在上周以大幅反彈結束今年來的大幅下跌後，美股27日走低。華爾街即將結束幾十年來最糟的上半年走勢。

道瓊工業平均指數 下跌62.42點或0.2%至3萬1438.26點。史坦普500指數下跌11.63點或0.3%至3900.11。那斯達克綜合指數下跌83.07點或0.72%至1萬1524.55點。

股指難以守住升勢，因為投資 人一直評估是否已經觸底，或者是否從超賣狀態短暫反彈。隨著投資人在季末新平衡持股，本周股指可能會在短期內繼續獲得提振。

早盤股指維持水平之上搖擺不定，尾盤下跌。Baird策略師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，當天的走勢「不熅不火」，並指出仍然沒有明確的催化劑推動已將繼續成為「蜿蜒」的市場。

他說，「在這種熊市 反彈中，更多的情場變得有點過度超賣，有點過於消極。」「但僅靠這些還不足以真正維持漲勢，它們只能提供少許紓壓。」

梅菲爾德指出，任何通膨顯著緩解的跡象都將成為股市的積極催化劑。

Strategas固定收益研究主管齊左瑞斯(Tom Tzitzouris)表示，「從現在開始可能會再次達到通膨高點，即使過渡非常緩慢，而且金融市場到年底的波動性應該會減少。」「然而，如果看到通膨再次走高，那麼所有的賭注都會離手，波動性應該會再次加速。」

隨著10年期美國國債殖利率攀升，科技股和消費股拖累股指。遊戲個股Electronic Arts和Take-Two Interactive分別下跌3.53%和3.3%。百思買也下跌3.41%。

Etsy是史指跌幅最大的股票，在Needham降評後下跌3.55%。在表示將接受Frontier Group的最新收購要約後，Spirit Airlines大跌8.12%。

能源類股上揚2.8%，Valero和Devon分別上漲8%和7.42%。馬拉松石油上揚4.95%。

在表示錯對Omicron的新冠加強劑對該變種病毒產生改善的免疫反應後，製藥商BioNTech也上漲7.21%。

道指24日上漲超過800點或2.7%，全周大幅反彈。史指大漲3.1%，那指大漲3.3%。這些漲幅讓主要股指錄出現5月以來第一次單周上漲。

自6月中旬觸及熊市低點以來，史指上漲逾7%，但仍較歷史高點下跌19%，較年初以來下跌18%。

然而，瑞銀股票策略師史旺(Christopher Swann)在最新報告中表示，市場波動尚未結束，「導致股指在6月初跌入熊市區域的擔憂並沒有消失，包括對升息速度、衰退威脅和政治風險的擔憂。」「雖然最有可能出現的單一情景將是經濟軟著陸和市場止穩，但市場情緒可能仍會變幻無常，這不是一個可以設定任何一種情景的市場。」

Nike在收盤後公布第4財季財報，領先於本周其他幾家個股，包括 Bed Bath & Beyond、General Mills、Constellation Brands和Walgreens。