恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

時令進入夏季，分析師 開始擔心，萬一電網出差錯導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟和金融市場的黑天鵝。

財經網站MarketWatch報導，Cornerstone Futures分析師凱莉（Brynne Kelly）在最新分析報告中寫道：「全美各地和其他國家的供電網問題，可能引發能源市場混亂，而這風險目前卻被低估。」

凱莉指出，汽油這類商品因為價格顯而易見而引起矚目，相形之下，電力缺乏流動性高的指標期貨，費率也複雜難懂。但她指出，主要電力市場--賓州/紐澤西州/馬里蘭州電網以及德州 的可靠電力委員會（ERCOT）--的期貨曲線變動今年都「前所未見地」走高，但大致未引起注意。

她擔心發生像2021年德州冬季風暴導致大停電的類似事件，伴隨著運輸、供水和電信服務中斷。

凱莉說：「簡單說，原油其實在今日環境下不會產生電力。但電力卻是生產石油 所必需。換句話說，若是電網癱瘓，很可能成為下一個擾亂石油供應鏈的問題。」

她警告，隨著美國氣溫升高、夏季降溫需求進入高峰，如果發生任何比德州去年情況更重大的事件，都「可能引發災難性後果」。東京發布熱浪恐驅動斷電的警告，就值得各地深思。

凱莉說：「現在乎沒有應變計畫。輸電網可能因此成為整個經濟的弱點。」

她也提到，拜登政策現在正想方設法平抑油價，卻未想到對供電產業做類似的事。