高盛：消費者縮衣節食恐衝擊美企獲利 對美股構成風險

高盛表示，消費者節衣縮食正在衝擊企業獲利的第一批跡象正在出現。路透

高盛 表示，消費者節衣縮食正在衝擊企業獲利的第一批跡象正在出現，這對美股構成的風險比美國家庭拋售股票 來得更大。

高盛以柯斯汀（David Kostin） 為首的策略師團隊24日在報告中表示，高通膨和資產價格下滑已經開始為家庭財務帶來壓力，美國5月零售銷售減少0.3%和6月密西根消費者信心指數 跌至歷史低點都是證據。

策略師們表示，目標百貨（Target）和沃爾瑪等零售業者顯然高估消費者在一些普通商品類別的需求，現在只好打折以清理多餘的庫存。

高盛策略師團隊表示：「下滑的消費者支出確實代表不利非必需消費品股票，尤其是汽車產業族群。二手車價格從1月來下跌6%，是整體汽車需求可能下滑的跡象。」

高盛依然預期，美股標普500指數今年年底將收於4,300點，彭博資訊截至6月中旬彙編的策略師目標中值為4,650點。標普500指數上周五收在3,911.74點，今年來跌幅約18%，受聯準會升息和通膨居高不下等因素影響。

柯斯汀和他的團隊表示，一些投資人擔心，生活成本增加、債券殖利率上升和股票報酬低迷，可能導致一般家庭在股市投降，進一步對股市造成壓力。然而，數據顯示，家庭今年對股票的需求「意外維持穩健」。此外，由於多數股票屬於富人，這些人不受通膨影響，而企業通常會在一般家庭拋售時買進，因此，高盛不太擔心這些會是拖累股市的因素。

高盛策略師團隊表示：「標普500指數從1950年來，在家庭最積極賣股票的年份，平均上漲8%。」